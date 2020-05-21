Прокуратура выявила нарушения при эксплуатации временных аэродромов и земельных участков

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура совместно с прокуратурами областей провела мониторинг на временных аэродромах и посадочных площадках, которые задействованы для учебно-тренировочных, аэровизуальных, обзорных и иных полетов воздушных судов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на отдел информации надзорного ведомства.

Выяснилось, что владельцы этих объектов не всегда должным образом их эксплуатировали и готовили к полетам. Установлены факты ненадлежащей охраны базирующихся там воздушных судов. Были случаи, когда компетентные лица вовсе не принимали мер к устранению искусственных препятствий, опасных для взлета, маневрирования и захода на посадку воздушных судов.

Также вскрыты факты, когда в качестве временных аэродромов и посадочных площадок использовались земельные участки, ранее предоставленные землепользователям для ведения подсобного сельского либо крестьянского (фермерского) хозяйства.

Большинство нарушений законодательства о земле зафиксированы в Минской области и носили длящийся характер. Минская транспортная прокуратура в актах надзора ранее указывала председателю Пуховичского райисполкома на факты ненадлежащей охраны и нецелевого использования земельных участков. Вместе с тем ситуация не менялась - полеты воздушных судов с земель, предназначенных для сельскохозяйственного назначения, продолжались.

Для устранения нарушений, создающих угрозу безопасности полетов, прокуроры внесли 11 представлений, вынесли 6 предписаний, объявили 3 официальных предупреждения, в которых потребовали устранить и повторно не допускать выявленные упущения и недостатки в работе.

По результатам мониторинга Генпрокуратура среди прочего указала Департаменту по авиации Министерства транспорта и коммуникаций на необходимость незамедлительно устранить выявленные нарушения в сфере безопасности полетов воздушных судов, разработать правовое регулирование деятельности владельцев временных аэродромов и посадочных площадок.

Одновременно председателю Минского облисполкома внесено представление об устранении нарушений законодательства об охране и использовании земель. Минский облисполком уже приступил к проверкам.

Исполнение представления взято на контроль. Надзорные мероприятия в этой сфере будут продолжены.-0-