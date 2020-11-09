Прокуроры направили в суды более 100 уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры на 9 ноября направили в суды более 100 уголовных дел, связанных с массовыми беспорядками, участием граждан в несанкционированных мероприятиях, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника отдела информации Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

Речь идет прежде всего о таких преступлениях, как насилие либо угроза его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел, сопротивление сотруднику милиции или иному лицу при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка, хулиганство, незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ, и др.

По 16-ти таким уголовным делам суды уже вынесли приговоры, которыми обвиняемые в соответствии с позицией гособвинителя осуждены к лишению свободы, ограничению свободы с направлением или без направления в исправительные учреждения открытого типа, а также крупным штрафам.

"В тех случаях, когда неправомерными действиями граждан государственному имуществу был причинен ущерб, прокуроры в интересах госпредприятий заявили в суды иски о его возмещении. И по большинству уголовных дел такой ущерб возмещен добровольно еще на стадии предварительного следствия", - отметил Дмитрий Брылев.

В Генпрокуратуре напомнили, что за любое противоправное деяние наступит ответственность - административная либо уголовная в зависимости от конкретных обстоятельств дела, общественной опасности содеянного. У государственных органов есть достаточные ресурсы для выявления нарушителей закона.

Прокуроры нацеливают правоохранительный блок на реализацию принципа неотвратимости ответственности, установление всех людей, которые совершили правонарушение или преступление против общественного порядка.-0-