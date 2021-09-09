Промышленная кооперация: в Харьков поставлено 50 белорусских автономных троллейбусов

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В рамках промышленной кооперации между Беларусью и Украиной завершена поставка 50 троллейбусов с автономным ходом для города Харькова. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Украине.

Как рассказали в дипмиссии, пассажирская техника собрана на базе белорусского кузова МАЗ-203Т на сборочном производстве "Политехносервис", работающем в Броварах Киевской области.

Троллейбус с автономным ходом до 30 км не требует прокладки контактной сети и строительства тяговых подстанций, поэтому способствует экономии городского бюджета, отметили в посольстве.

Низкопольные троллейбусы подходят в том числе для людей с ограниченными возможностями, в них есть кондиционеры для водителя и пассажиров, система отопления, зарядные устройства под USB-разъемы и валидаторы для оплаты E-ticket. Заряжаются троллейбусы во время прохождения маршрута от контактной сети, а также в депо без дополнительных устройств.-0-