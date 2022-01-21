Промышленник о предстоящем референдуме: важна гражданская позиция каждого человека

21 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Белорусы обязаны принимать участие в создании законов страны, в которой будут жить их дети, внуки, потомки. Такое мнение высказал заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям, сбыту и управлению товаропроводящей сетью БМЗ Владимир Чаус на встрече с заводчанами, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Заместитель гендиректора напомнил, что 27 февраля состоится республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь. "Наши сотрудники активно принимали участие в обсуждениях, высказывали свое мнение и вносили предложения. Все вопросы, которые поступили от заводчан, мы собрали, обработали и передали в Национальный центр правовой информации. Предложения рассмотрены и сформулирован пакет изменений", - сказал он.

По мнению Владимира Чауса, важно каждому человеку прийти на референдум и выразить свою гражданскую позицию. "Этот вопрос очень важный, поскольку касается каждого из нас. Мы обязаны принимать участие в создании законов страны, в которой будут жить наши дети, внуки и их потомки", - считает руководитель.

Также на встрече обсудили итоги работы завода в прошлом году. "Ушедший год мы завершили с неплохими показателями. В этом заслуга всех отделов, цехов, коллективов. Это еще раз подтверждает то, что мы работаем как одна дружная команда", - подчеркнул Владимир Чаус.-0-