7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промышленное производство вакцины "Спутник V" планируют начать в Беларуси в конце марта. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"26 февраля выпущена первая партия - 15 тыс. ампул, которые сейчас в институте им. Гамалеи (Россия) проходят экспертизу на устойчивость, эффективность и т.д. И с 30-31 марта мы уже начнем производить вакцину. По плану - 500 тыс. доз ежемесячно. Это довольно большие объемы", - сказал Дмитрий Чередниченко.

По его словам, самое главное - насытить отечественный рынок. "В первую очередь, речь идет о вакцинации населения нашей страны. Когда появится возможность для экспорта вакцины - будем поставлять ее за рубеж. В частности, это предусмотрено договором", - отметил замминистра.

Что касается рынка лекарств в Беларуси, почти половину объема и в денежном выражении, и количестве упаковок - это препараты отечественного производства. "Самая большая их доля находится в госпитальном секторе, меньшая - в розничном. Благодаря тому, что мы имеем собственное фармацевтическое производство, мы успешно справились с первой волной пандемии, а сейчас справляемся со второй", - пояснил Дмитрий Чередниченко.

Он рассказал, что лекарственные препараты в 2020 году поставлялись в 31 страну мира, начиная от ближнего зарубежья и заканчивая Северной и Южной Америкой. "Войти на рынок другой страны, другого континента - это довольно сложно. Это и временной фактор, и денежный, но оно того стоит", - добавил замминистра.-0-