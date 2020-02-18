ПРООН помогает усилить уникальные особенности регионального развития в Беларуси - Соловьева

18 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ПРООН намерена и дальше содействовать более эффективному экономическому и экологическому использованию уникальных особенностей регионального городского развития в Беларуси. Об этом заявила постоянный представитель Программы развития ООН в Беларуси Александра Соловьева сегодня на встрече с журналистами, посвященной итогам состоявшегося в феврале в Абу-Даби (ОАЭ) десятого Всемирного форума городов (WUF), передает корреспондент БЕЛТА.

"ПРООН в Беларуси помогает усилить уникальные особенности регионального городского развития и использовать их с максимальной экономической и экологической выгодой для местных сообществ. Мы развиваем инструменты для интеграции городского наследия, культуры, местных экономических потребностей, экологических приоритетов, низкоуглеродного развития и адаптации к изменению климата для обеспечения устойчивых и процветающих городов", - сказала Александра Соловьева.

Она обратила внимание, что на Всемирном форуме городов рассматривались ключевые действия для устойчивого городского развития, включая необходимость согласованного осуществления Глобальной повестки на период до 2030 года, Новой программы развития городов, Парижского соглашения. В числе важных тем форума были инновационные городские решения в сфере планирования, управления и развития инфраструктуры, механизмы финансирования устойчивых городов, расширение возможностей городов как открытых инвестиционных площадок для создания благоприятных условий для бизнеса.

"ПРООН активно участвует в развитии данных направлений и поддерживает правительства, городские администрации, заинтересованные стороны в их действиях по улучшению управления, повышению качества окружающей среды, социального равенства и развития финансовых инструментов для содействия устойчивому городскому развитию, - продолжила постоянный представитель. - Концепция умных, зеленых городов предполагает решение целого ряда задач. Поэтому инструменты, которые ПРООН предлагает правительству Беларуси для устойчивого развития городов, являются комплексными: способствуют сокращению выбросов парниковых газов, повышению энергоэффективности и улучшению стандартов качества жизни".

Так, по проекту ГЭФ-ПРООН "Энергоэффективность в зданиях" в Минске, Могилеве и Гродно впервые в Беларуси построены энергоэффективные жилые дома для 433 семей. "Инновационные инженерные системы позволяют сократить удельное потребление тепловой энергии на отопление в 3-3,5 раза, а на горячее водоснабжение - в 2,5-3 раза. Переход на строительство таких зданий сократит расходы государства на оплату импортируемого топлива, а выбросы парниковых газов в жилищном секторе - на более чем 130 тыс. т в эквиваленте СО2 ежегодно, - обратила внимание Александра Соловьева. - Проектом ЕС-ПРООН "Энергоэффективность в школах" инновационные технологии были внедрены в четырех учебных заведениях Беларуси, что позволяет им сократить энергопотребление почти два раза". Мероприятия проекта "Зеленые города", который реализуется в нескольких пилотных городах, позволят сократить выбросы CO2 более чем на 91 тыс. т.

По словам постоянного представителя, эксперты ПРООН оказывают содействие таким городам, как Барановичи, Пружаны, Лиозно, Мстиславль, Славгород, в разработке планов действий в рамках Соглашения мэров по климату и энергии, которые позволят реализовать принятые добровольные обязательства по снижению выбросов парниковых газов не менее чем на 30% к 2030 году.

Еще одно важное направление в устойчивом развитии городов - внедрение цифровых решений, смарт-технологий. "Полгода назад мы торжественно открыли в Новогрудке улицы с умным энергоэффективным освещением. Полугодовой мониторинг сегодня подтверждает 30-процентное сокращение потребляемой электроэнергии. Планируется, что установка смарт-счетчиков в двух многоквартирных пилотных домах Новогрудка позволит домохозяйствам экономить 5-10% потребляемых ресурсов. Умные контролеры, которые имеют связь со спутниками для синхронизации работы светофоров, позволят жителям Полоцка и Новополоцка сократить время, проведенное в пути", - отметила Александра Соловьева.

Она подчеркнула, что в центре концепции устойчивых городов находится именно человек, а не технологии: "Интегрированный подход, когда различные отрасли городского хозяйства объединяют усилия и средства, направлен в первую очередь на то, чтобы сделать города максимально удобными и комфортными для жителей, у которых должны быть все возможности для здорового образа жизни. В приоритете находится развитие инклюзивных, безопасных городов, позволяющих всем людям играть активную роль в инициативах. Так, в Лиде при поддержке МИД Польши мы открыли велосипедную дорожку для людей всех возрастов и физических возможностей, которая проходит через основные достопримечательности города. Дорожка рассчитана как на традиционные велосипеды, так и на спецмодели с ручным управлением и электрическими приставками к инвалидным коляскам. В Лиде и Бресте построены воркаут-площадки, на которых могут заниматься и люди с инвалидностью".

Актуальным является и обсуждение проблемы так называемых сокращающихся городов. "Нарастает тенденция роста и концентрации населения в столице и крупных (областных) городах, и, как следствие, снижается активность экономик средних и малых городов", - констатировала постпред. По проекту ПРООН и Банка развития "Малые города" открыты центры поддержки предпринимательства в Чаусах, Кричеве, Мстиславле, Барани, Горках и Глубоком. Создана инфраструктура, закуплено необходимое оборудование и подготовлен квалифицированный персонал для дальнейшей самостоятельной работы центров. Александра Соловьева рассказала также о совместном с Польшей проекте по развитию новых турпродуктов и услуг в Миорах, Браславе, Гродно и Мяделе для содействия созданию рабочих мест.

В числе спикеров на встрече с журналистами также были постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, национальный консультант по зеленому градостроительству проекта "Зеленые города" Вера Сысоева, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Алексей Ананич.-0-