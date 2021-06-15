15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуска в пограничную зону и полосу Беларуси можно будет получить в электронной форме. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 14 июня 2021 года №326, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, пропуск на право въезда, входа, временного пребывания, передвижения в пограничной зоне иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим за пределами Беларуси, может выдаваться в электронной форме. Белорусам такой пропуск не требуется.

Также в электронной форме теперь может выдаваться разрешение на хозяйственную и иную деятельность в пограничной полосе, внутренних водах в пределах погранзоны и погранполосы.

Электронная форма теперь предусмотрена и для пропуска на право въезда, временного пребывания и передвижения в пограничной полосе.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-