Прорабатывается проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси прорабатывают проект документа о страховании риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации, сообщила журналистам заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Елена Манкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас мы работаем над проектом документа вместе с социальными партнерами", - сказала Елена Манкевич. Эта инициатива обсуждается в рамках генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019-2021 годы, которое вступило в силу 1 января.

По словам зампредседателя, внедрение этого механизма защиты позволит работнику получить гарантированный доход за определенный период при банкротстве должника-нанимателя, обеспечить своевременное перечисление страховых взносов, что является гарантом пенсионного обеспечения, а также не допустить увеличения расходной части бюджета.

Один из основных вопросов, который может возникнуть при введении такого страхования, - какой должен быть период выплат? "Опыт других стран показывает, что должны быть какие-то ограничительные барьеры. Мы сошлись во мнении, что правильно выбрать три месяца", - сказала Елена Манкевич. Предполагается, что если предприятие находится в стадии банкротства и у него нет денег на выплаты работникам, из фонда страхования оно может взять деньги на заработную плату, которую задолжало своим работникам за три календарных месяца. В некоторых странах этот период составляет пять месяцев, в некоторых - два. После этого, если предприятие проходит санацию и выходит на положительные результаты работы, оно возвращает сумму в фонд.

Вместе с тем этот механизм находится в проработке. По предложению ФПБ, тариф рассчитан в размере 0,1% от объекта для начисления страховых взносов. ФПБ полагает, что положительный эффект от введения предложенной системы обязательного страхования значительно перекрывают отрицательный эффект от незначительного увеличения нагрузки на предприятия. Тем более что в условиях рыночной экономики даже успешное предприятие не застраховано от кризисных ситуаций.

Такой вид страхования существует достаточно давно и успешно в прибалтийских странах, в Норвегии. Как показало изучение ФПБ практики других стран, на данный момент нет другого более эффективного механизма, который бы помог людям получить заработную плату при банкротстве нанимателя. Белорусские депутаты, в частности, также считают это нужным механизмом. В ближайшее время состоятся совместные обсуждения данных вопросов на разных уровнях.

Как отметила Елена Манкевич, этот механизм стоит на защите прав трудящихся. Оказавшись в такой ситуации, человек спокойно может заниматься поиском другой работы и не ожидать, когда ему выплатят честно заработанные деньги.

Впервые тему страхования риска невыплаты зарплаты при банкротстве организации ФПБ подняла в 2016 году. Федерация профсоюзов тогда указывала на проблему, связанную с невыплатой работникам зарплаты в случае неплатежеспособности предприятия. Причем порой невыплаты накапливались около полугода.-0-