Прорабатывается возможность подключать к электроснабжению объекты физлиц вне придомовой территории

25 апреля, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Министерство энергетики прорабатывает возможность разрешения подключения к электроснабжению физлицами объектов, находящихся за пределами придомовой территории. Соответствующие предложения Минэнерго направило в Министерство юстиции, сообщил сегодня во время приема по личным вопросам в Могилевском облисполкоме министр энергетики Виктор Каранкевич, отвечая на обращение жителя Климович, передает корреспондент БЕЛТА.

Климовчанин Владимир Строгонов приобрел в собственность складские помещения, находящееся в отдалении от его домовладения. Но когда он их привел в порядок и решил подключить к электроснабжению, то столкнулся с проблемой. Оказалось, что законодательством не предусмотрена возможность такой процедуры для физлица.

Как пояснил Виктор Каранкевич, согласно действующему законодательству, физическое лицо может обратиться за получением технических условий в энергоснабжающую организацию на электроснабжение жилищного фонда. Это касается одноквартирного жилого дома и электрофикации строений, которые непосредственно расположены на придомовой территории. А на подключение к электроснабжению других зданий и сооружений, находящихся в удалении от жилой застройки, физлицо не имеет права. Такие техусловия может получить только юрлицо или индивидуальный предприниматель.

Виктор Каранкевич

"Мы подошли комплексно к решению данного вопроса и подготовили предложения для изменения законодательства, поскольку обращение жителя Климович ранее непосредственно в Минэнерго послужило своеобразным импульсом, к нам стали поступать аналогичные вопросы из других регионов страны, - отметил министр. - Подготовлен соответствующий проект указа, который внесен на рассмотрение в Министерство юстиции. В документе будет предусмотрена административная процедура по выдаче физическим лицам технических условий для подключения к электрическим сетям отдельно стоящих зданий или сооружений, которые будут находиться в отдалении от придомовых территорий".

До урегулирования вопроса на законодательном уровне министр энергетики поручил в течение двух недель энергоснабжающей организации совместно с местными органами власти проработать возможность выдачи разрешительной документации на строительство инженерной инфраструктуры, которая предусматривает выдачу техусловий на подключение складских помещений жителя Климович к электроснабжению. "Мы заинтересованы в каждом потребителе, поскольку это напрямую связано с увеличением объема потребляемой энергии, что в конечном итоге влияет на эффективности работы системы в целом", - резюмировал Виктор Каранкевич.-0-