Прорабатывается введение административной ответственности за нарушение режима самоизоляции - Караник

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Об этом сегодня во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра сообщил министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр констатировал, что процент людей, которые игнорируют рекомендации медиков, по-прежнему остается достаточно высоким. "Поэтому сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение условий самоизоляции. Как только это решение будет принято, необходимые документы будут опубликованы", - сказал он.

По словам Владимира Караника, людей при направлении на самоизоляцию будут персонально информировать о правилах, которые они должны соблюдать, ответственности, которую они несут за нарушение этих правил.

На данный момент возможности наказать нарушителей режима самоизоляции материально либо каким-то другим способом нет. "Мы только по-прежнему призываем людей к сознательности, чтобы они понимали меру своей ответственности. Это может представлять угрозу для их близких", - отметил министр.-0-

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