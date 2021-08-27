Проскурова: кадровый дефицит в образовании Минска сокращен более чем наполовину

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кадровый дефицит в образовании Минска за последние три года удалось сократить более чем наполовину. Об этом заявила сегодня председатель комитета по образованию Мингорисполкома Наталья Проскурова на городском форуме педагогических работников "Столичное образование: единая стратегия будущего" в Минском городском дворце культуры, передает корреспондент БЕЛТА.Столичное образование сегодня - это 788 учреждений, 335 тыс. обучающихся, 51 тыс. работников."Отрасль в целом укомплектована педагогическими кадрами. За последние три года нам удалось преодолеть критический уровень нехватки воспитателей дошкольного образования, учителей начальных классов и предметников. А в целом - более чем наполовину сократить кадровый дефицит", - сказала Наталья Проскурова.Отчасти этого удалось добиться путем увеличения набора в Минский городской педагогический колледж, а также благодаря мотивированию абитуриентов поступать в профильные вузы, добавила глава комитета по образованию.Она отметила и такой нюанс: коллективы в школах молодеют. Пришедшим после вуза учителям не хватает навыков. Отсюда задача, в первую очередь для руководителей, - помочь им влиться в коллектив и в деятельность, наращивать опыт, совершенствоваться в работе.Пленарное заседание форума проходит в формате диалоговой площадки. Оно объединило более тысячи участников в зале, а также подключенных в режиме реального времени дистанционно еще с пяти диалоговых площадок по актуальным вопросам совершенствования качества образования, воспитания и личностного развития ребенка, цифровизации образования.С самого утра в фойе дворца развернулась выставка "Адреса инновационного опыта" в форме интерактивных площадок и мастер-классов по основным направлениям развития системы столичного образования в сфере информационных технологий, гражданско-патриотического воспитания, профессионально-технического образования, а также в сфере управленческой деятельности в учреждениях образования города.Впервые участником выставки стал Комбинат школьного питания Минска. Это городское предприятие представило проект "Умный буфет" (возможность безналичного расчета за буфетную продукцию по карте учащегося), а также новинки школьного меню.Серьезную дискуссию предваряло и приятное событие - церемония награждения педработников с вручением наград Министерства образования, горисполкома, горсовета депутатов, комитета по образованию Мингорисполкома и профсоюзов.-0-