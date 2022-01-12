"Просто нет слов": мужчина выиграл квартиру в центре Минска, пользуясь сервисом Оплати™

Финальный 15-й этап рекламной игры "Мечта в Оплати 3" завершился розыгрышем квартиры в престижном жилом комплексе "Минск Мир" (Minsk World) в центре города. В преддверии Нового года, 24 декабря, в прямом эфире в студии радиостанции "Мир" было названо имя победителя. Им стал Александр Скумс из столицы. И вот ключи в руках счастливого обладателя! Корреспондент БЕЛТА стал свидетелем радостного события, увидел первые эмоции новосела и побывал в заветной квартире.

Это так современно!

Оплати™ – платежная система, которая позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться, как в мессенджере. По сути, это виртуальный кошелек с электронными деньгами в смартфоне. Он позволяет простым движением заправлять авто, покупать без очереди билеты на аттракционы и развлечения, делать заказ в кафе, рассчитываться за проезд в общественном транспорте. Сервис абсолютно бесплатный для физических лиц. Полный список крайне удобных и интуитивно понятных функций, а также партнеров сервиса можно найти на сайте o-plati.by.

От белорусов для белорусов

Такое удобное приложение разработала в партнерстве с Белинвестбанком белорусская компания LWО – признанный эксперт белорусского IT-рынка, поставщик надежных, гибких и эффективных решений для поддержки и развития банковского бизнеса и госсектора. На ее счету более сотни знаковых проектов.

В марте прошлого года компания запустила рекламную игру "Мечта в Оплати 3". Мобильный сервис подарил уже около сотни ценных и дорогих подарков. В их числе последние модели iPhone, JBL-системы 1000Вт, Sony PlayStation 5, электросамокаты Xiaomi, докстанции Алиса. Однако самый главный из них – квартира в центре Минска.

Для того, чтобы стать ее обладателем, на протяжении трех месяцев пользователям нужно было хранить деньги на электронном кошельке сервиса Оплати™ или совершать покупки по QR. Так, в 15-м финальном туре приняли участие 18 429 тысяч пользователей. Своими покупками они сгенерировали около 365 583 уникальных кодов. И жителю столицы Александру Скумсу повезло больше всех – теперь он обладатель новых квадратных метров в престижном жилом комплексе "Минск Мир". К слову, это уже четвертая квартира, которую дарит сервис Оплати™.

В прошлом году благодаря рекламной игре свое жилье в столице выиграл Александр Симанович из Могилева и Мария Сахарчук из Гомеля, а также в рамках рекламной игры ключи от квартиры получил Шор Александр из города Лида.

"Нет слов – я выиграл квартиру!"

11 января для минчанина Александра Скумса теперь радостная дата. В этот день ему вручили ключи от новой квартиры в современном удобном микрорайоне. По словам обладателя собственного жилья, он уже давно сделал свой выбор в пользу такого полезного мобильного приложения и теперь только "Оплачивает" свои покупки.

– Когда появилось приложение, я был одним из первых, кто зарегистрировался и начал пользоваться им, причем достаточно активно. Просто увидел рекламу и прошел регистрацию за пару минут, – рассказал Александр Скумс. – В основном рассчитываюсь в транспорте, ведь для меня это актуально. С того момента больше не пользуюсь проездными, не покупаю талончики. Дополнительно, когда есть возможность рассчитаться Оплати™ тем более что там есть дополнительные скидки, я этим пользуюсь. Когда пошли объявления о рекламных акциях, внимательно читал условия, старался их выполнять.

В один из вечеров Александр после работы занимался семейными делами – мастерил в подарок своему 8-летнему сыну Диме маленького робота, напечатанного на 3D-принтере. Неожиданно раздался тот самый звонок, после которого обычно сердце начинает биться чаще и почти невозможно уснуть.

– И как раз в это время мне позвонили с радиостанции. Помучили сначала айфонами, но в конце концов сказали, что я выиграл квартиру. Это была так неожиданно. У меня просто не было слов. Родные пока не знают. Это сюрприз для них. Первыми поздравили ребята на работе, которые тоже участвовали в рекламной игре и увидели знакомую фамилию.

Александр уже решил, как распорядиться новым жильем.

– Сын подрастает, и у него будет собственная квартира, – отметил мужчина.

В новый дом – с подарками

А пока сын подрастает, у отца будет возможность начать обустройство квартиры, тем более что подарки на этом не закончились. Партнеры сервиса Оплати™подготовили для победителя приятные сюрпризы. Сертификат суммой в 500 рублей презентовал интернет-магазин imarket.by.

– В нашем магазине вы можете купить все, что угодно: начиная от маленькой кружки, заканчивая мебелью в новую квартиру, – поздравила представитель интернет-магазина Мария Трубач.

Менеджер по продаже ООО "Вудлайн ПаркетМ" Наталья Горшкова подарила сертификат на покупку продукции компании.

– В свою очередь, хотим помочь вам с обустройством квартиры. Паркетные полы должны быть в каждом доме, – с радостью отметила она.

Еще один сертификат на сумму 500 рублей передал руководитель отдела маркетинга сети салонов HA'CВЯЗИ Алеся Самардак. В их ассортименте большой выбор бытовой техники, что особенно актуально для новосела.

– От лица нашей компании хочу поздравить с таким замечательным выигрышем. Хочется поблагодарить наших уважаемых партнеров – Белинвестбанк и компанию LWO. С удовольствием наблюдаем за развитием сервиса Оплати™, – подчеркнула руководитель отдела маркетинга.

Партнерами Оплати™ уже стали почти 5000 тысяч компаний по всей стране. Среди них – "ЭЛЕКТРОСИЛА", "Пятый элемент", "Burger King", "Остров чистоты", "Мила", "Буслик", "ЕВРОШОП", ZIKO, "7 КАРАТ", "Элема", "На связи", "Марко" и многие другие.

И ты "вОплати" свою мечту

Оплати™ продолжает дарить подарки своим пользователям. И это 30 новеньких iPhone 13 небесного цвета. Рекламная игра "вОплати мечту 13" уже стартовала. Что для этого нужно сделать? Все довольно просто. Во-первых, скачать приложение Оплати™. Во-вторых, до 6 апреля в нем нужно совершать платежи, хранить деньги на электронном кошельке, чтобы получить неограниченное количество шансов на победу. Подробнее с правилами участия и датами розыгрышей можно ознакомиться на сайте o-plati.by.

Приглашаешь друга – получаешь 5 рублей

Акция "Подключи друга" продолжается. При приглашении друзей в мобильное приложение можно гарантированно получить 5 рублей на двоих.

Все подробности на сайте, а также в инстаграм-аккаунте Оплати™ и других страницах приложения в социальных сетях.

А еще в этом месяце пользователи могут получать скидки от 5 до 50% на ассортимент напитков и блюд в кафе у партнеров мобильного сервиса, на аксессуары, украшения, путешествия и многое другое.

Справка:

Оплати™– разработка белорусской IT-компании LWO. Эмитент – "Белинвестбанк". Сервис Оплати™ абсолютно бесплатный для физических лиц. Он позволяет рассчитаться за покупки по QR-коду, заправлять авто, покупать билеты на транспорт и аттракционы, совершать платежи через систему ЕРИП, переводить деньги без комиссии, создавать групповые кошельки на общие цели и общаться, как в мессенджере. Это полноценный кошелек с электронными деньгами на вашем смартфоне. Пополняется с карточек любых банков без комиссии. Постоянно приятные бонусы и скидки от партнеров, а также участие в рекламных играх для всех пользователей. Скачать приложение можно в AppStore, Google Play, а также AppGallery.

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