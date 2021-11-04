Против гриппа в Беларуси привились более 753 тыс. человек

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси на 1 ноября привились против гриппа более 753 тыс. человек. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Основной акцент в кампании вакцинации сделан на профилактических прививках наиболее уязвимым контингентам населения, у которых риск неблагоприятных последствий после гриппа очень высок, и тем, для кого велика опасность заразиться гриппом.

Вакцинировались от гриппа уже около 14% населения, которое относится к группе с высоким риском неблагоприятных последствий болезни. Это дети от шести месяцев до трех лет, дети от трех лет и взрослые с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, люди старше 65 лет, беременные женщины.

Прививито около 15% населения из группы высокого риска заражения гриппом. Активнее всего вакцинируются люди, которые находятся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания (дома ребенка, интернаты). Что касается медицинских и фармацевтических работников, привиты более 39%.

Кроме того, вакцинированы около 2% других категорий населения. Кампания продолжается.-0-

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