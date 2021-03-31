Проведение капремонта жилых домов можно обсудить до 10 апреля

31 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси предлагают усовершенствовать порядок планирования, проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда. Это предусмотрено вынесенным на общественное обсуждение проектом постановления Совмина, который вносит изменения в постановление правительства от 21 апреля 2016 года №324, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале.

Проект документа подготовлен для совершенствования подходов при планировании и финансировании капитального ремонта жилищного фонда, уточнения состава работ, на которые допускается направление средств, предусмотренных на капитальный ремонт.

Организатор общественного обсуждения - Министерство жилищно-коммунального хозяйства.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси 31 марта - 10 апреля.-0-