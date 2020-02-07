Проверка боеготовности: авиация ВВС и войск ПВО выполнила задачи и вернулась на аэродромы

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продолжается проверка боевой готовности соединений и воинских частей Вооруженных Сил Беларуси. Авиация ВВС и войск ПВО уже выполнила свои задачи и вернулась на аэродромы, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

Авиация ВВС и войск ПВО, выполнив поставленные задачи, перебазировалась на свои аэродромы, проинформировали в Минобороны. "Подразделения зенитных ракетных войск и механизированных бригад также возвращаются в пункты постоянной дислокации", - добавили в оборонном ведомстве.

Военнослужащие подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады на полигоне Лосвидо продолжают контрольные занятия по вождению боевых машин и огневой подготовке.

Внезапная проверка боевой готовности в ВС Беларуси началась 30 января. Действия войск запланированы на полигонах и отдельных участках местности. Войскам предстоит преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью как в лесных массивах, так и в населенных пунктах. Пристальное внимание уделяется состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. Результаты проверки будут проанализированы и использованы в дальнейшей подготовке Вооруженных Сил.-0-