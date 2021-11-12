Проверка сил реагирования СГ показала высокую готовность выполнять разные задачи

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка показала высокую готовность и способность выполнять задачи на любом направлении. Об этом заявил в эфире СТВ командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси генерал-майор Вадим Денисенко.

"Белорусскими и российскими десантниками выполнен ряд учебно-боевых задач. В том числе захват и удержание плацдарма, поиск и уничтожение назначенного объекта, а также диверсионно-разведовательных групп противника незаконных вооруженных формирований. Проверка показала высокую готовность и способность выполнять задачи на любом направлении и в кратчайшие сроки осуществить доставку десантов с использованием военно-транспортной авиации Российской Федерации и вертолетов ВВС и войск ПВО Республики Беларусь", - сказал Вадим Денисенко.-0-