Психолог: дети беженцев в ТЛЦ находятся в достаточном тревожном состоянии

10 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Дети беженцев в ТЛЦ находятся в достаточно тревожном состоянии, связанном с пребыванием здесь и пониманием ситуации. Об этом сегодня журналистам рассказала педагог-психолог, член областной региональной группы реагирования на кризисные ситуации Наталья Запасник, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 33-й день. Сейчас они находятся в пункте временного размещения транспортно-логистического центра "Брузги". Немало среди них и детей. Сегодня совместно с представителями ЮНИСЕФ с детьми работали опытные психологи, представляющие систему образования региона.

"Сегодня мы работали на территории, где находятся беженцы. Специалисты смотрели за поведением несовершеннолетних. Все они находятся с законными представителями. Впрочем, есть у детей определенные трудности, связанные с пребыванием здесь и пониманием ситуации. Все они находятся в достаточно тревожном состоянии", - отметила Наталья Запасник.

Она отметила, что психологи готовы оказать детям всю необходимую помощь, снизить порог тревожности. "Работа эта будет строиться на системной основе. В составе группы профессионалы, владеющие всеми основами оказания психологической помощи в кризисных ситуациях", - отметила психолог.-0-