28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Псковская область заинтересовалась белорусскими агрогородками, техникой и строительными услугами. Об этом рассказал сегодня журналистам губернатор Псковской области России Михаил Ведерников, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время визита в Беларусь делегация Псковской области посетила витебский регион. Там она побывала в агрогородке Мазолово, развитием которого занимается сельскохозяйственное производство "Мазоловогаз".

"Нам нужно выстраивать работу таким образом, чтобы жизнь на селе строилась именно по этому алгоритму. Мы проводили у себя социологические исследования: и в Беларуси, и в российских регионах одинаковые проблемы - народ уезжает в большие города, деревни начинают пустеть, соответственно, это сказывается на сельском хозяйстве. Молодые специалисты говорят, что на первом этапе самое главное даже не зарплата - они хотят развиваться, расти в профессии и работать на высокотехнологичном производстве. В агрогородке "Мазоловогаз" мы как раз увидели такую синергию, где есть достойная заработная плата, современные условия для работы и обеспечен комфортный быт", - сказал Михаил Ведерников.

В Витебске представители Псковской области посетили областной фестиваль "Дажынкі", где познакомились с белорусской сельскохозяйственной техникой. "Наши аграрии сейчас с большим интересом изучают ее технические характеристики", - отметил губернатор.

У делегации этого российского региона во время визита в Беларусь запланировано посещение Минского автомобильного завода. "Мы в этом году заказали 17 низкопольных автобусов. Есть планы на 2022-2023 годы. Поэтому нам хотелось бы посмотреть, как работает производство", - добавил Михаил Ведерников.

Еще одним направлением сотрудничества может стать строительная сфера. Опыт здесь у Беларуси и Псковской области уже есть. "Мы бы хотели более системно организовать эту работу, тем более у нас есть хороший опыт - самую крупную школу в Пскове построили именно белорусские строительные организации. И мы этим опытом довольны, потому что качество очень высокое. У нас строится большое количество объектов, поэтому поле для сотрудничества есть", - отметил глава российского региона.-0-