ПЦР-тесты в Национальном аэропорту Минск будут делать круглосуточно

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с высоким спросом на исследования по диагностике коронавирусной инфекции микробиологическая лаборатория ГУ "Минский городской центр гигиены и эпидемиологии" в Национальном аэропорту Минск с 19 августа переходит на круглосуточный режим работы для авиапассажиров, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал аэропорта.Режим работы лаборатории будет круглосуточным, без выходных и праздничных дней.Технические перерывы предусмотрены в 12.00-13.00, 16.00-16.30, 23.30-00.00, 03.00-05.00"Забор биологического материала на ПЦР-исследование производится только при наличии авиабилета и электронной записи (граждане, записавшие на сайте, но не имеющие авиабилета или при наличии билета на любой другой вид транспорта приниматься не будут)", - говорится в сообщении.Запись на тестирование открывается на один день в 07.00 ежедневно.-0-