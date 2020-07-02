Пункт пропуска "Видзы" на границе с Литвой стал международным

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт пропуска "Видзы" ("Твярячюс") с 2 июля стал международным пунктом пропуска. Это предусмотрено указом от 22 апреля 2020 года №139, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"Вместе с тем от Литвы получено уведомление о том, что из-за мероприятий, связанных с чрезвычайным положением государственного уровня, пункт пропуска "Твярячюс" ("Видзы") останется закрытым для пересечения границы до 24.00 16 июля, если правительством не будут приняты иные решения", - отметили в ГТК.

Информацию о дате начала фактического пропуска лиц, товаров и транспортных средств через данный пункт пропуска Государственный таможенный комитет разместит дополнительно.-0-