Пункт пропуска "Видзы" начнет работать утром 17 апреля

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт пропуска "Видзы" (с литовской стороны "Твярячюс") 17 апреля с 9.00 начнет осуществлять таможенные операции, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Это связано с поступлением от литовской стороны ноты о готовности совершать таможенные операции в пункте пропуска "Твярячюс" (с белорусской стороны - "Видзы"), а также достигнутыми с таможенной службой Литвы договоренностями.

"В соответствии с установленной специализацией пункта пропуска таможенные операции будут осуществляться в отношении порожних грузовых и легковых транспортных средств вне зависимости от государства их регистрации, а также в отношении товаров для личного пользования", - отметили в ГТК.-0-