"Пуримшпиль в Витебске" соберет более 300 участников из разных стран

29 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. XXV Международный фестиваль еврейских молодежных клубов и общин "Пуримшпиль в Витебске" пройдет 29-31 марта, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

В дни праздника Пурим в Витебске, следуя старинным традициям, команды молодежных еврейских клубов и общин показывают представления о том, как библейские герои Эстер и Мордехай спасли еврейский народ. Проводится большое количество конкурсов, главный - на лучшее сценическое воплощение идеи традиционного Пурима. Каждый год тема театрального выступления на фестивале меняется, в этот раз она звучит так: "И я там был!" Сценическое решение театральной постановки может быть драматическим, хореографическим, вокальным, кукольным и другим - все зависит от коллектива. "В Витебск приедут более 300 участников из разных стран. Среди них Израиль, Украина, Беларусь, США, Россия, Германия", - отметили организаторы.

Первый день откроет представление под названием "Момент памяти" в Национальном академическом драмтеатре имени Якуба Коласа, после чего делегации отправятся к закладному камню на берегу Западной Двины на месте бывшего гетто. Здесь участники фестиваля вспомнят жертв холокоста.

Официальное открытие фестиваля и шоу-проект "Месиба-25" начнется в концертном зале "Витебск" этим же вечером. Конкурсные выступления можно будет посмотреть 30 марта на сцене Коласовского театра. В нем же в воскресенье состоится гала-концерт закрытия. Кроме того, на протяжении трех дней участников ждут вечеринки, обеды и ужины с традиционными блюдами.

Фестиваль "Пуримшпиль в Витебске" организован Витебским областным объединением "Еврейская община "Атиква" при поддержке Голландского еврейского гуманитарного фонда, Союза белорусских еврейских общественных объединений и общин, Еврейского агентства для Израиля, Всемирного союза прогрессивного иудаизма, Израильского культурного центра при посольстве Израиля в Беларуси, Международной еврейской студенческой организации "Гилель" и представительства фонда "Ави Хай".-0-