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28 февраля 2020, 15:00

Пуски белорусской зенитной управляемой ракеты с боевой частью запланированы на конец года

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пуски предназначенной для отечественного ЗРК "Бук" белорусской зенитной управляемой ракеты 9М318 с боевой частью запланированы на конец года. Об этом сообщил журналистам председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы идем к тому, чтобы до конца этого года провести значительную часть новых испытаний. Цикл достаточно длинный, но мы и разработчики стараемся как можно быстрее это сделать - чтобы быстрее выйти на этап испытаний с поражением практических целей", - проинформировал Роман Головченко.

"Пока рассчитываем на конец 2020 года, но это будет зависеть от результатов обработки данных, которые получены в ходе первых летных испытаний - их достаточно большое количество. Надо все проанализировать, посчитать, посмотреть, как работают все бортовые системы, внести правки. Исходя из этого могут корректироваться и сроки завершения всей разработки. Но, естественно, мы заинтересованы сделать все как можно быстрее", - отметил глава Госкомвоенпрома.

По его словам, разработанная в Беларуси ракета очень революционная для комплекса "Бук". "Не секрет, что сами белорусские комплексы "Бук" поставляются на экспорт. Конечно, существует большой интерес и у стран, которые уже обладают нашими комплексами, в белорусской ракете. В ходе международных мероприятий постоянно этот вопрос получаем от наших партнеров. Очень скоро, думаю, мы их обрадуем", - сказал Роман Головченко. Он добавил, что при всех плюсах экспорта все-таки приоритет - безопасность нашей страны, не только военная, но и технологическая.

"Это тоже важный элемент независимости - не только военной, но и технологической. В случае обострения любой обстановки очень мало будет желающих поставлять какие-то элементы, вооружение. Поэтому опора на собственные силы - это ключ к нашей безопасности", - заключил глава Госкомвоенпрома.

Создание белорусской зенитной управляемой ракеты - этап на пути реализации решения главы государства о развитии ракетного вооружения. Первым шагом было создание реактивной системы залпового огня "Полонез", вторым - создание белорусского ЗРК "Бук" и ракеты к нему. Что касается комплекса, то он был создан достаточно давно и уже поставляется на экспорт. Но с ракетами российского производства.

Разработкой белорусской ракеты занималось научно-производственное предприятие "ОКБ ТСП". Длительное время шло конструирование, различные наземные испытания. Однако главная проверка работоспособности ракеты - это когда боеприпас впервые поднимается в воздух. Такие летные испытания прошли в период с 17 по 26 февраля на участке местности в границах Столинского района Брестской области, Житковичского и Лельчицкого районов Гомельской области - на территории бывшего авиационного полигона. Они стали очередным важным шагом в развитии белорусского ракетостроения.

На первом этапе испытаний пуск состоялся 19 февраля. Он проводился для того, чтобы проверить, как ракета сходит со стенда, изучалось воздействие факела боеприпаса на соседнюю ракету на стенде и собственно воздействие пламени на сам стенд. Были подтверждены тяговые характеристики, аппаратура и бортовые устройства ракеты работали в штатном режиме. Самое главное, что было подтверждено на первом этапе - это самоликвидация боеприпаса. Ракета должна была ликвидироваться на 19-й секунде и упасть на удалении 23-25 км от места пуска.

Второй пуск прошел 25 февраля. Тогда ракета "работала" по беспилотнику. Ее наводили на БПЛА, цель захватывалась, а после осуществлялся пуск. Ракета тогда сошла со стенда в штатном режиме, пролетела около 20 км, наведение на беспилотник было в порядке. На 19-й секунде сработали рули и в районе 23-25 км от места пуска ракета после самоликвидации упала на землю. Таким образом подтвердилось, что системы старта, управления, наведения, захвата и самоликвидации работали в штатном режиме.

Ракета в обоих случаях запускалась без боевой части. Однако принимались очень серьезные меры безопасности - из-за того, что в Беларуси полигона для применения ракет такой дальности не существует. Именно поэтому был выбран безлюдный участок местности, который раньше был полигоном. Были спланированы все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности - обеспечен радиолокационный контроль, закрыто воздушное пространство, соблюдены нормы пожарной безопасности. Везде было выставлено оцепление, осуществлялись облеты местности. Зоной безопасности был определен параллелепипед со сторонами 35 км на 10 км и высотой 6 км. Был установлен временный режим использования воздушного пространства с полным запретом полетов в районе летных испытаний.

Для страховки были развернуты зенитно-ракетные средства "Тор-М2", которые в случае маловероятной нештатной ситуации должны были бы вступить в дело. Сама ракета была оборудована несколькими дублирующими системами самоликвидации.

Отмечается, что при проведении пусков ракеты с боевой частью обеспечение безопасности будет ужесточено.

Как сообщалось, впервые белорусский ЗРК "Бук-МБ3К" в составе самоходной огневой и пуско-заряжающей установок, пункта боевого управления и радиолокационной станции кругового обзора был продемонстрирован в Минске в мае 2019 года на международной выставке вооружения и военной техники MILEX. Производитель комплекса - предприятие "ОКБ ТСП". Проектировать ЗРК специалисты начали более десяти лет назад. С тех пор предприятие создало полный комплекс средств боевого применения и средств наземного обслуживания. На выставке также демонстрировался и макет ракеты 9М318 для белорусского "Бука".-0-

Фото Рамиля Насибулина

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"Первый этап испытаний собственной зенитной управляемой ракеты прошел успешно. Все задачи, которые ставились, выполнены", - сказал председатель Госкомвоенпрома Роман Головченко.

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