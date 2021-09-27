Путевки в белорусские здравницы подешевеют с октября

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость путевок в белорусские здравницы снизится с октября текущего года. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский.

"В третьем квартале текущего года средняя стоимость одного койко-дня пребывания в стандартном двухместном однокомнатном номере по путевкам на санаторно-курортное лечение, которые самостоятельно реализуются здравницами юридическим и физическим лицам, составила около Br70. При этом в четвертом квартале текущего года она снизится и составит около Br64", - рассказал Геннадий Болбатовский.

Он также отметил, что во взаимодействии с собственниками и руководителями здравниц в объектах сейчас реализуют меры по восстановлению потребительского доверия. Это эффективная профилактика коронавирусной инфекции, расширение перечней санаторно-курортных и оздоровительных услуг, внедрение дополнительных программ санаторно-курортного лечения, в том числе для лиц, которые перенесли COVID-19, а также введение различных акций и скидок на отдых.

Перечни услуг, которые оказываются здравницами, постоянно расширяются. В том числе за счет внедрения современных и инновационных методов курортной терапии, развития СПА-услуг. Наибольшим спросом пользуются комплексные программы санаторно-курортного лечения. Они имеют разную продолжительность и удовлетворяют потребность в физиотерапевтическом лечении по всем возможным профилям заболеваний.-0-