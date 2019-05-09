Пути укрепления семейных ценностей обсудят за круглым столом в Минске 13 мая

9 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Круглый стол "Пути укрепления семейных ценностей в целях улучшения демографической ситуации в Республике Беларусь" пройдет в Минской духовной академии 13 мая и будет приурочен к Международному дню семьи, сообщили БЕЛТА организаторы.

Мероприятие объединит представителей министерств здравоохранения, информации, культуры, НАН Беларуси, Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, ряда комитетов и управлений Мингорисполкома, вузов и организаций, Белорусской православной церкви.

Участники встречи обсудят формы популяризации семейных ценностей в целях укрепления духовных и нравственных основ общества, актуальные вопросы в сфере защиты и поддержки семьи, материнства и детства, взаимодействие министерств и ведомств, общественных объединений и церкви, организаций образования, здравоохранения и др.

Кроме того, будут награждены представители компаний, использующих в своей рекламе образ многодетной семьи.

Инициаторами и организаторами круглого стола выступают Синодальная комиссия БПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства и местное общественное благотворительное объединение "Центр поддержки семьи и материнства "Матуля".-0-