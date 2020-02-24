QR-код вместо наклейки на стекло: "Белтехосмотр" о новшествах для автолюбителей

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выдавать разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении планируют в электронном виде, сообщил директор УП "Белтехосмотр" Юрий Ленчевский в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня", сообщает БЕЛТА.

Говоря об электронном документообороте на предприятии, Юрий Ленчевский отметил, что теперь создаются электронные паспорта на автомобили, идет уход от бумажных носителей. "В ближайшем будущем планируем осуществлять выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении в электронном виде. В обычном QR-коде будет "зашита" информация о пройденном гостехосмотре. Предложения уже направлены в Минтранс. Обычная наклейка на стекло о прохождении гостехосмотра - вчерашний день", - сказал он.

После доработки сайта предприятия в "Личном кабинете" можно будет ознакомиться с историей своего автомобиля, записаться на гостехосмотр, оплатить услуги, совершить другие действия.

Указом №492, подписанным в декабре 2019 года, введен новый перечень документов, необходимых для проведения гостехосмотра и административной процедуры на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Водителю не нужно представлять работнику диагностической станции талон к водительскому удостоверению, а также разрешение органа связи на право использования радиочастотного спектра при эксплуатации радиоэлектронных средств. Это же касается и медицинской справки о состоянии здоровья.

С 1 апреля 2020 года физлицам для получения разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении не потребуется представлять сертификат о прохождении гостехосмотра. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям такой сертификат и медсправку о состоянии здоровья водителя необходимо будет представлять для получения разрешения на допуск до внесения соответствующих изменений в законодательство, регулирующее проведение административных процедур в отношении субъектов хозяйствования.-0-