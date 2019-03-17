Рабочая группа Минспорта проверит деятельность организаций физкультуры и спорта в регионах

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рабочая группа Минспорта с 1 апреля начнет проверку деятельности организаций физкультуры и спорта в регионах. Об этом рассказал министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на учебно-практическом семинаре "Повышение эффективности работы отрасли физической культуры, спорта и туризма“, который состоялся в Витебске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства спорта и туризма.

В Витебске и Городке на теоретической (в форме пленарного заседания) и практической (с посещением объектов, рассказом и показом) части семинара обсуждались актуальные проблемы развития отрасли, вырабатывались предложения, которые помогли бы решить имеющиеся вопросы.

Сергей Ковальчук сообщил, что с 1 апреля в регионы будет направлена рабочая группа, которая проверит деятельность объектов организаций физической культуры и спорта, их загрузку, проведет инвентаризацию спортинвентаря, оборудования и другого имущества.

Как отметил министр, одна из основных задач - качественно подготовиться к летнему сезону, определить потребности спортивных школ, школ олимпийского резерва в спортинвентаре, сформировать заказы отечественным производителям, произвести необходимые закупки.

"Для регионов важно также поднимать уровень спортивных и спортивно-массовых мероприятий, активизировать работу по привлечению на площадки и арены, а также на трибуны граждан. Нужно спланировать 3-4 таких знаковых мероприятий в году и провести их качественно, с учетом местных традиций и колорита", - отметил Сергей Ковальчук.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев рассказал о некоторых проблемах, связанных с развитием физкультуры и спорта в регионе. Одна из них - уменьшение количества физически здоровых детей, что приводит к определенному дефициту занимающихся в секциях и спортивных школах, а также к сложностям при отборе крепких, закаленных молодых людей для службы в армии. Именно поэтому в приоритете - прививать молодежи любовь к спорту, физкультуре, повышать ее двигательную активность, ограждать от вредных привычек. В Витебской области также есть проблема с нехваткой спортивных объектов, сказал он.

"Конечно, результаты зависят не только от хорошей базы, дело и в характере, воле к победе, силе духа спортсменов. Тем не менее, есть виды спорта, где без соответствующих условий не обойтись. Мы понимаем, где уступаем в материально-технической базе другим регионам страны, и пытаемся эти вопросы решать. В последнее время многое сделано, но есть моменты, над которыми следует серьезно работать. В Витебске необходим крупный зал для игровых видов спорта, бассейн на 50 м, дополнительные ледовые площадки", - отметил Николай Шерстнев.

Подобные мероприятия Министерство спорта и туризма проводило и раньше, но в таком формате впервые. Участие в семинаре принимали представители Минспорта, Республиканских центров олимпийской подготовки по видам спорта, начальники управлений спорта и туризма облисполкомов, Мингорисполкома, начальники отделов (секторов) спорта и туризма горрайисполкомов, директоры училищ и центров олимпийского резерва. Всего - более 200 человек. Сергей Ковальчук подчеркнул, что такие семинары станут регулярными - следующим эстафету примет Гродно. Планируется, что там специалисты рассмотрят две темы: развитие спортивной медицины, а также туризма в регионе.-0-