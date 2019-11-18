Рабочие группы в ноябре-декабре изучат условия пребывания детей в школах Беларуси

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Комитете госконтроля состоялось совещание, на котором были рассмотрены вопросы организации проверочных мероприятий в школах Беларуси, сообщили БЕЛТА в КГК.

По поручению Президента Беларуси уже в ближайшее время для этих целей будет создана межведомственная рабочая группа во главе с заместителем председателя Комитета госконтроля Александром Курлыпо и министром образования Игорем Карпенко. В ее состав войдут представители КГК, аппарата Совета Министров, Минобразования, Минздрава, Минжилкомхоза, МВД, МЧС, Госстандарта.

В регионах будут сформированы аналогичные группы. Их общая задача - изучить вопросы обеспечения должных условий пребывания детей в школах в соответствии с госстандартами. Речь идет о состоянии систем отопления, вентиляции, водоснабжения, соблюдении санитарных норм и правил, требований безопасности.

Проверочные мероприятия пройдут в ноябре-декабре текущего года во всех школах страны.

В ближайшее время в КГК и областных комитетах госконтроля будут организованы горячие линии, на которые жители смогут сообщать о проблемах в функционировании школ.-0-