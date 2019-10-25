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25 октября 2019, 15:40

Рабочую группу по вопросам возмещения ущерба потерпевшим создадут генпрокуратуры Беларуси и России

25 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Генеральные прокуратуры Беларуси и России создадут рабочую группу по вопросам возмещения ущерба потерпевшим от имущественных преступлений. Об этом сообщил журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк сегодня по итогам заседания объединенной коллегии генпрокуратур двух стран, передает корреспондент БЕЛТА.

На совместной коллегии обсуждалась практика прокурорского надзора за исполнением законодательства о возмещении ущерба, причиненного правонарушениями. "Сейчас очень важен вопрос возврата денег, которые поступили в результате сделок недобросовестному контрагенту в Беларуси или России. Принято решение о создании рабочей группы, которая будет заниматься специально этими вопросами. Это предполагает более высокий уровень сотрудничества. Мы будем акцентировать внимание на исполнении судебных документов", - сказал Александр Конюк.

Александр Конюк
Александр Конюк

Крайне актуальной назвал тему заседания объединенной коллегии генеральный прокурор России Юрий Чайка. "Мы обменялись опытом работы, изучили механизмы, на наш взгляд, более современные, более эффективные для возмещения ущерба, причиненного преступлениями. Мы активно взаимодействуем с нашими коллегами. Например, мы направили в Беларусь 53 запроса об оказании правовой помощи по этой тематике. В свою очередь исполнили 3,5 тыс. запросов от наших коллег из Беларуси. У нас идет очень активный, эффективный обмен", - подчеркнул Юрий Чайка.

Юрий Чайка
Юрий Чайка

Вопросам возмещения ущерба, причиненного преступлениями и правонарушениями, прокуратуры двух стран уделяют пристальное внимание. Так, в Беларуси пять лет назад была создана единая система органов принудительного исполнения судебных постановлений, а в прошлом году - профильное управление генпрокуратуры по надзору за соблюдением законодательства исполнительных документов. "Можно констатировать, что принятые меры по выделению специального надзора за органами принудительного исполнения были своевременны и в целом позволили улучшить качество работы. В частности, количество оконченных исполнительных производств в прошлом году по сравнению с 2017-м увеличилось на 13%", - отметил Александр Конюк.

Он также обратил внимание на существующий передовой опыт в этих вопросах. "Не дай бог попасть в судебно-следовательскую мясорубку, иногда это становится трагедией всей жизни для человека. В некоторых странах, я знаю, что в России тоже этот вопрос обсуждается, создается фонд, который одномоментно возвращает потерпевшему все деньги. А потом с виновной стороны в порядке регресса постепенно эти деньги взыскиваются. Это очень важный момент для нашего государства, для наших людей. И тут опыт России нам очень полезен", - подчеркнул генпрокурор Беларуси.

Стороны обсудили механизмы взаимодействия на стадии доследственных проверок и по уголовным делам, наметили дополнительные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества в противодействии легализации преступных доходов, договорились о дальнейшей координации деятельности органов прокуратуры Беларуси и России в сфере возмещения ущерба.

В работе объединенной коллегии приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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