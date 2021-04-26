Работа диалоговых площадок по изменениям в Кодекс об образовании продолжается - Карпенко

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа диалоговых площадок по обсуждению изменений в Кодекс об образовании продолжается, сообщил сегодня министр образования Игорь Карпенко, встречаясь с педагогической общественностью Гомеля, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Нам предстоит в этом году серьезная работа. Кодекс об образовании уже принят Палатой представителей в первом чтении. Сейчас идет его доработка ко второму чтению. Поэтому мы попросили во всех регионах организовать диалоговые площадки и вместе с депутатским корпусом еще раз поработать над нашим главным нормативным документом. Обновленный кодекс направлен в Совет Республики и сенаторы также подключились к этой работе. Надеемся, что осенью он будет принят во втором чтении", - рассказал Игорь Карпенко.

По его словам, в августе планируется провести республиканский педагогический совет.

"На педсовете мы обсудим, как идет подготовка Кодекса об образовании к принятию во втором чтении. Кроме того, планируем обсудить Концепцию развития системы образования до 2030 года. Она размещена на сайте Министерства образования. Поэтому с ней можно ознакомиться и тоже в рамках диалоговых площадок обсудить, внести коррективы, свои замечания, предложения. На педсовете мы также планируем обсудить вопрос изменения подходов к вступительной кампании в высшие и средние специальные учебные заведения", - отметил министр.

Во время педагогического форума будет организована работа секций, на которых еще раз отдельно рассмотрят эти документы. "У всех желающих будет возможность выступить и озвучить свои предложения. Мы должны видеть перспективы развития системы образования. И это в том числе будет зависеть от этих важных документов, которые мы примем", - добавил он.-0-