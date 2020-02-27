Валерий Калинкович
27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа над общей частью единого процессуального кодекса почти завершена, сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во время заседания
По поручению Президента Верховный суд сейчас разрабатывает единый гражданский процессуальный кодекс для установления единых процедур рассмотрения гражданских и экономических дел и споров. "Проект находится в активной фазе разработки. Мы практически завершили работу над его общей частью. Разрабатываются конкретные процессуальные институты, касающиеся различных стадий процесса, включая вопросы обжалования судебных постановлений", - сказал Валерий Калинкович.
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Фото Андрея Покумейко