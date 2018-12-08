8 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Работа программного обеспечения литовской таможенной службы восстановлена, работа ведется в штатном режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненской региональной таможне.
Утром 8 декабря в литовских пунктах пропуска произошел сбой программного обеспечения. Движение транспорта через все белорусско-литовские пункты пропуска было затруднено.
"Сейчас работа программных продуктов восстановлена. Сопредельной стороной контроль осуществляется в штатном режиме", - отметили в Гродненской региональной таможне.
По данным на 17.30, наибольшее количество грузовых транспортных средств - более 400 - ожидало въезда в Литовскую республику в пункте пропуска "Каменный Лог". В "Привалке" очередь из 240 грузовиков, в "Беняконях" и "Котловке" - порядка 100 большегрузов в каждом.
Вместе с тем, на польском направлении в пунктах пропуска Гродненской региональной таможни очереди отсутствуют. Перевозчикам советуют учитывать эту информацию при пересечении границы и при возможности выбирать альтернативные направления.-0-
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