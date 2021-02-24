Работа в условиях пандемии позволила оценить мобильность системы здравоохранения - Пиневич

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа в условиях пандемии подтвердила верность выбранного пути и позволила оценить мобильность системы, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

"Условия тотального закрытия границ подтвердили, что мы были правы, когда не сократили структуру здравоохранения, когда отстаивали приоритетность импортозамещения. С 16 до 59 было увеличено количество ПЦР-лабораторий, проведено свыше 4 млн диагностических исследований. Решены проблемы обеспечения СИЗами, различными видами специального и диагностического оборудования. В настоящее время почти вся линейка защиты и тестов является отечественной. Лекарственное обеспечение осуществляется без сбоев", - отметил министр.

По его словам, сейчас обеспечивается приоритетное финансирование системы здравоохранения при значительном увеличении расходов. Производятся выплаты за работу в условиях COVID-19 (уже выплачено более Br580 млн). Как заверил всех медицинских работников министр, оплата за работу с COVID-19 будет вестись и дальше.

"Таким образом, отечественная модель борьбы с COVID-19 показала свою эффективность, и основой ее стали профессионализм, мобилизация, самоотверженность наших специалистов на всех уровнях. Пользуясь этой трибуной, хочу передать слова искренней благодарности и признательности всем коллегам", - сказал Дмитрий Пиневич. Он также добавил, что в этом году особую актуальность приобрели меры социальной поддержки, которая оказывалась через фонд поддержки работников здравоохранения.-0-