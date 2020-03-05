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05 марта 2020, 17:36

Работа ведется в формате нон-стоп - в Беларуси подготовили черновые проекты КоАП и ПиКоАП

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подготовили черновые варианты проектов Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. Документы обсуждались сегодня на заседании межведомственной экспертной комиссии по совершенствованию мер административной ответственности, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко заметил, что в таком широком составе рабочая группа собиралась более двух месяцев назад. По его словам, уже многое сделано с момента проведения совещания у главы государства по совершенствованию мер административной ответственности.

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

Например, на некоторых дорогах увеличен скоростной режим, оптимизировано использование средств фото- и видеофиксации дорожных нарушений. "Эта работа продолжается. Соответствующая информация докладывалась Президенту, в том числе мной в личном порядке, и получила положительную оценку. Рекомендовано продолжить эту работу", - обратил внимание глава Администрации.

Игорь Сергеенко также рассказал, что были пересмотрены критерии оценки эффективности деятельности отдельных должностных лиц, ведущих административный процесс, определены основные показатели результативности принимаемых мер по защите жизней и здоровья граждан, соблюдению законности.

"Мы должны понимать, что основополагающими ориентирами в нашей работе по совершенствованию законодательной практики должны быть слова Президента о подготовке целостных и системных документов, учитывающих текущий уровень развития страны, передовой зарубежный опыт и отечественные наработки", - подчеркнул он.

Как рассказала заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс, на заседании представлены не просто концепции, а черновые, то есть первые варианты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях. "Сейчас мы находимся в середине пути", - подчеркнула она.

За несколько месяцев работы межведомственной группы поступило около двух тысяч предложений от граждан и более тысячи страниц предложений от юридических лиц и государственных органов. "Это огромный пакет материалов, с которым уже частично провели работу. Мы все проанализировали и сформировали положения, которые легли в основу этих черновых вариантов", - отметила замглавы Администрации Президента.

Она сообщила, что в проекте кодексов пока есть спорные моменты, некоторые технические и юридические недоработки. Все это предстоит рабочей группе еще разрешить, на это у нее два месяца.

Ольга Чуприс
Ольга Чуприс

По словам Ольги Чуприс, что изменится в новом КоАП, говорить пока рано: черновой вариант кодекса требует существенной доработки. Тем более при его подготовке не все предложения государственных органов нашли свое отражение. "Но это не значит, что они не будут учтены. У меня самой, когда читала проект, на сорока страницах было сорок замечаний. И я понимаю, сколько будет у всех остальных, - заметила на заседании Ольга Чуприс. - Работа идет в формате нон-стоп: мы не успели получить одни предложения - тут же оправили проекты кодексов и попросили еще одни. Работа ведется огромная".

Вместе с тем она заметила, что не все предложения рабочая группа сможет учесть, ведь некоторые госорганы отстаивают свои узковедомственные интересы. "Мы предлагаем всем смелее исключать составы правонарушений из особенной части кодекса. Этого же требует Президент", - обратила внимание Ольга Чуприс.

В качестве примера она привела привлечение граждан к ответственности за прохождение границы с просроченными паспортами. По ее мнению, достаточно развернуть человека и отправить назад, не стоит наказывать его штрафом. "Или же привлекают к ответственности за то, что в паспорт вложены иные предметы. На сегодняшний день это, наверное, уже неактуально", - считает замглавы Администрации.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.

Комиссия продолжает изучать мнения государственных органов и организаций, уполномоченных составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях либо являющихся регуляторами соответствующих общественных отношений. До 24 января шел сбор пожеланий и предложений от людей и субъектов хозяйствования.-0-

Фото Андрея Покумейко

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