Работники здравоохранения получили почти Br4 млн помощи из профсоюзного фонда поддержки

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники здравоохранения получили почти Br4 млн помощи из профсоюзного фонда, сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

Фонд поддержки работников здравоохранения, заболевших при оказании медицинской помощи пациентам с заболеванием COVID-19, создан постановлением Президиума Совета ФПБ от 8 апреля 2020 года. Он действовал при Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. Средства в фонд перечисляли Федерация профсоюзов Беларуси, все отраслевые профсоюзы, а также отдельные предприятия, организации и частные лица.

"За апрель - октябрь текущего года из средств фонда оказана материальная помощь на общую сумму Br3,926 млн", - сказал Вячеслав Шило. Ее получили несколько тысяч членов профсоюза.

Председатель Республиканского комитета отраслевого профсоюза также сообщил, что сложившаяся в этом году ситуация потребовала корректировки стандарта профсоюзного бюджета, на статью расходов "Фонд помощи" с 1 апреля направлялось не менее 50% профсоюзных бюджетов против ранее установленных 20%.

Всего за апрель - октябрь на помощь и поддержку, минимизацию неблагоприятных последствий пандемии Белорусский профсоюз работников здравоохранения направил Br4,610 млн. В том числе из средств первичных профсоюзных организаций выделено 25% доходной части бюджетов, республиканского, областных и Минского городского комитетов - 36%.

С 1 сентября 2020 года Фонд помощи завершил свою работу. Однако республиканский комитет продолжает выполнять свои обязательства перед членами профсоюза, которые заболели до 1 сентября. "Мы понимаем, что в условиях, когда члены профсоюза находятся на передовой борьбы с инфекцией, мы не можем отказать им в поддержке и помощи", - сказал Вячеслав Шило. В связи с этим постановлением президиума республиканского комитета профсоюза от 29 сентября 2020 года №360 принято решение о продолжении оказания материальной помощи работникам, заразившимся COVID-19 при исполнении трудовых обязанностей. Средства будут выделяться как первичными профсоюзными организациями, так и территориальными и республиканским комитетами профсоюза.

Кроме того, первичным профсоюзным организациям предоставлено право за счет фонда помощи оплачивать расходы, связанные с добровольным страхованием членов профсоюза от заражения инфекцией. "Уже есть примеры, когда отдельные организации заключили договора дополнительного страхования от заражения инфекционными заболеваниями, в основном за счет консолидированного участия нанимателя (внебюджетных средств), профсоюзных организаций и работников", - отметил Вячеслав Шило.-0-