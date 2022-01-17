Рачков: граждан волнует будущее страны

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественная приемная при Совете Республики по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию работает сегодня с участием председателя Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергея Рачкова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общественные приемные при Совете Республики работают уже около двух недель. Опыт показывает, что населению очень интересна новая редакция Основного закона. Люди действительно погрузились в тематику и глубоко изучают текст тех изменений и дополнений, которые вносятся в Конституцию. Граждан волнует будущее нашей страны", - отметил Сергей Рачков.

По его словам, много мнений звучит о том, что белорусам нужно сохранить свою государственность, стабильность, безопасность и спокойствие в стране и кто может выступать гарантом этого. "Высказываются мнения, что, может быть, нецелесообразно ограничивать двумя сроками президентскую должность. Речь идет о нынешнем главе государства, многие говорят, что стабильность и безопасность Беларуси в будущем может сохранить нынешний Президент, - рассказал сенатор. - Граждан также волнуют вопросы справедливости. В Конституции записано, что мы продолжаем формировать и совершенствовать социальное, правовое, демократическое государство. Люди предлагают дополнить формулировку "справедливое государство". Эта тема впоследствии отражается людьми на приемах при рассмотрении их житейских проблем, которые не удается решить в тех или иных государственных органах и в первую очередь с местными властями".

Парламентарий подчеркнул, что в целом люди очень позитивно и конструктивно изучают опубликованный документ. Так, один гражданин на приеме внес 22 предложения по изменениям и дополнениям в Конституцию, которые очень четко, скрупулезно и детально проработаны. "У меня на встрече не было ни одного посетителя, который бы категорически что-то отвергал, не предлагая, - сказал он. - Сейчас везде проводятся встречи с трудовыми коллективами, диалоговые площадки, очень активно работают средства массовой информации, отражая ход всенародного обсуждения Конституции. Это чувствуется, когда люди приходят на прием с более узким кругом вопросов, которые наверняка еще будут обсуждаться во время заседаний Конституционной комиссии и рабочей группы, которая создана Президентом, чтобы аккумулировать все поступающие предложения. Мы очень внимательно и тщательно все обрабатываем и направляем в Национальный центр правовой информации, чтобы замечания, с которыми приходят граждане на общественные приемные, были отработаны и по возможности учтены".

Сергей Рачков также обратил внимание, что поступают предложения, которое выходят за рамки формата Конституции. "То есть это детальные или концептуального характера вопросы, которые не предполагается решать в рамках Основного закона. Поэтому тоже очень важно, что граждане вносят такие предложения. Мы их фиксируем и планируем использовать в ходе законотворческой деятельности Совета Республики. Таким образом все предложения и замечания окажутся полезными", - дополнил сенатор.

Встреча с гражданами по обсуждению новой редакции Основного закона продлится до 17.00.-0-