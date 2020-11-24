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24 ноября 2020, 15:50

Рачков: Институт пограничной службы - флагман военного образования

Сергей Рачков
Сергей Рачков

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Институт пограничной службы - это флагман военного образования. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков во время общения с активом учреждения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Институт пограничной службы - флагман военного образования. Это сформировавшееся и устоявшееся учреждение образования с серьезными наработками в области учебного процесса, научно-исследовательской деятельности. Здесь работают высококвалифицированные специалисты - доктора, доценты, кандидаты наук, - сказал Сергей Рачков. - Интерес к заведению особый, он связан с подготовкой и патриотическим воспитанием молодежи. Сегодня мы живем в особый период, когда в целом в мире неспокойно. Наша страна состоялась как независимое государство. Мы наладили свою внутреннюю жизнь, имеем серьезный международный авторитет, однако внешние силы пытаются проверить нас на устойчивость. Поэтому мы должны особое внимание уделить работе с молодыми людьми, защите границ, обороноспособности, безопасности внутри страны. Данное учреждение профессионально занимается всеми этими вопросами".

По словам Сергея Рачкова, со времен Советского Союза сохранились хорошие традиции патриотического воспитания молодежи и населения в целом. "Может быть, где-то меньшей степени мы уделили внимание воспитательной работе, формированию граждан нашей страны. Многие формы будут актуализированы. Сейчас появляются современные методы, которые в том числе связаны с цифровизацией. Одна из прозвучавших идей, которая получит дальнейшее развитие, - создание Республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Брестской крепости. Отмечу, что новые формы подсказывает сама молодежь. При Национальном собрании создан Молодежный совет (парламент), где люди высказывают свои мысли и предложения, в том числе по патриотическому воспитанию. Уверен, эти идеи будут реализовываться совместными усилиями Совета Республики, Министерства образования, Государственного пограничного комитета и Министерства обороны", - подчеркнул сенатор.

Сергей Рачков ознакомился с деятельностью Института пограничной службы, учебной и материально-технической базой. Кроме того, состоялась встреча с активом курсантов и представителями профессорско-преподавательского состава. "Члены Совета Республики уделяют особое внимание посещениям различных учреждений, трудовых коллективов, встречам с населением, идет активная работа с обращениями граждан. Сегодня очень важно разговаривать с людьми. И нам как парламентариям полезно узнать, чем сегодня живут военнослужащие", - обратил внимание он.

Институт сотрудничает с пограничными школами России, Китая, Азербайджана, Армении, Литвы, Латвии, Украины. В Беларуси обучались военнослужащие из Китая, Узбекистана, Азербайджана, Казахстана, Катара. "В подготовке специалистов есть заинтересованность у Нигерии, потому что они видят, насколько самостоятельно мы создали современную систему охраны государственной границы. Мы ушли от патрулирования и пришли к реагированию", - пояснил начальник Института пограничной службы Сергей Жилинский. - Таких учреждений образования, которые готовят специалистов в области пограничной безопасности, на постсоветском пространстве немного. В странах Европейского союза по совершенно другой модели обучения действуют колледжи, где студенты получают образование от 10 месяцев до полутора лет по узкой направленности. У них нет возможности создать подобное нашему профильное учебное заведение. Мы посещали многих коллег из других стран, в числе которых Китай, Казахстан, и нам есть с чем сравнить - условия и качество полученных нашими выпускниками знаний являются предметом гордости. Кроме того, об успехе говорит и то, что практически единицы после пяти лет работы по первому контакту не продолжают службу. Все командиры подразделений - наши выпускники, командиры частей - 70%".

Сергей Жилинский
Сергей Жилинский

"Мы развиваемся: внедряются современные технические средства, разрабатываются новые решения, которые перед внедрением на границе в первую очередь прорабатываются с научной точки зрения. В институте практико-ориентированная подготовка курсантов. 70% занятий - практические, они проходят непосредственно в подразделениях границы, в пунктах пропуска. После каждого года обучения предусмотрена четырехнедельная практика на границе. Кроме того, с 2019 года по выходным курсанты по отдельному графику несут службу в Национальном аэропорту Минск", - добавил Сергей Жилинский.

В этом году на 95 мест в Институте пограничной службы претендовали более 250 молодых людей. Проходной балл в учебное заведение с каждым годом увеличивается. Так, к примеру, нижний порог по специальности "управление подразделениями пограничного контроля" у юношей составил 255 баллов, а у девушек - 306. Из 95 курсантов 23 являются выпускниками военно-патриотических классов, кадетских училищ. Двое окончили Минское суворовское военное училище, восемь проходили службу в органах пограничной службы, остальные являются выпускниками общеобразовательных школ.-0-

Фото Егора Павлющика

Фото Института пограничной службы
Фото Института пограничной службы
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