Рачков: коллективный Запад не заинтересован в стабильности на постсоветском пространстве

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллективный Запад не заинтересован в стабильности на постсоветском пространстве, заявил корреспонденту БЕЛТА председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Аналогия с ситуацией с Беларусью не просто напрашивается, она существует. Потому что с трудом верится, что при достаточно высоком уровне экономического развития, при высоком уровне ВВП на душу населения, в целом социальной политики, которая реализовывалась правительством этой страны, все это могло послужить причиной вспышки тех бесчинств, которые фактически развернулись в Алматы и ряде других городов Казахстана", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор отметил, что в Беларуси с обеспокоенностью наблюдают за событиями в Казахстане. "Мы переживаем за наших казахских друзей, - подчеркнул он. - С другой стороны, власти Казахстана должны были сделать очень конкретные выводы из ситуации в Беларуси, которая складывалась в 2020 году после выборов президента. По всей видимости, они не учли многие факторы, в том числе влияния иностранных неправительственных организаций, которых по некоторым данным более 20 тыс. в Казахстане и которые в основном работают на средства иностранных государств. А кто платит - тот и заказывает музыку. Коллективный Запад не заинтересован в стабильности на постсоветском пространстве. Видны определенные уроки западных кураторов, которые они сделали после событий в Беларуси, после того, как белорусская власть устояла, объединилась, сплотилась, сдержала негативные процессы развития".

Сергей Рачков констатировал, что улица - не место для решения назревших вопросов. "Улица только ведет к большим политическим, экономическим, гуманитарным потерям и, к сожалению, то, что мы видим в Казахстане, - к потерям жизней, - добавил он. - Пожелаем нашим казахским друзьям скорейшей стабилизации ситуации, чтобы они вышли из этого кризиса с наименьшими потерями. Но и делали определенные выводы, что нам, постсоветским странам, необходимо еще плотнее быть друг с другом, развивать ОДКБ, в том числе парламентское измерение. Чтобы парламентарии могли в рамках своих функций и возможностей еще более серьезно работать над упрочением ОДКБ".-0-