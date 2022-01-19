Рачков: необходимо больше разговаривать с молодежью о беспримерном героизме в годы ВОВ

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков сегодня во время единого дня информирования посетил Минский государственный музыкальный колледж им. М.И.Глинки и встретился с трудовым коллективом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

Сенатор в выступлении уделил внимание законодательной и международной деятельности Совета Республики, проинформировал о принятых законах "О недопущении реабилитации нацизма" и "О геноциде белорусского народа". Отдельно остановился на вопросах работы с обращениями граждан и деятельности общественной приемной при Совете Республики по вопросам изменений в Конституцию. Детальному анализу проекта изменений и дополнений в Конституцию было отведено особое место. Акцентировано, что Конституция дополнена положениями о сохранении национальной самобытности, исторической памяти и суверенитета страны, воспитании традиционных семейных ценностей, обеспечении социальной справедливости.

Парламентарий привлек внимание к вопросу баланса всех ветвей власти, который должен обеспечиваться Основным законом. "Предлагаемые изменения направлены на перебалансировку властных полномочий государственных органов, каждой ветви власти, в том числе путем реализации принципа сдержек и противовесов при одновременном повышении уровня ответственности парламента и правительства", - отметил сенатор.

Фото Совета Республики

Сергей Рачков остановился на вопросах патриотического воспитания молодежи. "Нам необходимо больше разговаривать с молодежью о колоссальных жертвах и беспримерном героизме наших людей в годы Великой Отечественной войны и в период восстановления народного хозяйства, в том числе ведущих предприятий Минска, - сказал он. - Несмотря на сохранение в проекте Конституции за государством обеспечения серьезных гарантий в области труда, занятости, образования, здравоохранения, одновременно повышается социальная ответственность каждого гражданина".

"От граждан поступило более 7 тыс. замечаний и предложений по проекту Основного закона. Обсуждение действительно проходит всенародное и значительно активнее, чем в 1994 году. Только в Постоянную комиссию по международным делам и национальной безопасности Совета Республики поступило более 350 предложений и замечаний. Люди глубоко изучают изменения и дополнения, высказывают свои мнения по таким вопросам, как историческая память, семья, здоровье, Всебелорусское народное собрание, сроки пребывания в должности Президента", - констатировал Сергей Рачков.

Сенатор подробно ответил на вопросы работников колледжа, касающиеся полномочий Всебелорусского народного собрания, обязанности граждан принимать меры по сохранению и укреплению собственного здоровья, а также сохранения в Беларуси существующей системы музыкального образования и эстетического воспитания. Сергей Рачков ознакомился с учебными классами, музыкальными инструментами, которые используются в учебном процессе, побывал в столовой и общежитии колледжа.-0-