Рачков: новая Конституция должна обеспечить сохранение традиционных ценностных ориентиров белорусов

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков в рамках единого дня информирования посетил ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод" и встретился с представителями трудового коллектива. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В выступлении парламентарий уделил внимание ситуации в стране и мире, истории создания Конституции Беларуси, главным положениям новой редакции Основного закона, подготовке к всенародному обсуждению и референдуму.

"Новая Конституция должна обеспечить сохранение национальной самобытности нашего народа, его традиционных ценностных ориентиров, исторической памяти, особенно относительно Великой Отечественной войны", - отметил сенатор.

Сергей Рачков остановился на проблематике перераспределения властных полномочий и ответственности, предусмотренного новой редакцией Конституции. "Предлагаемые изменения направлены на обеспечение баланса полномочий органов государственной власти, каждой ветви власти, в том числе путем реализации принципа сдержек и противовесов при одновременном повышении уровня ответственности", - подчеркнул сенатор.

Парламентарий отметил в этом контексте, что особая роль будет отводиться Всебелорусскому народному собранию как высшему представительному органу народовластия.

В ходе посещения конвейера по сборке моторов и общения с работниками парламентарий интересовался мнениями о новой Конституции и подготовке референдума, а также условиями труда, возможностями повышения профессиональной квалификации, работой профсоюзных и общественных организацией на предприятии.

В беседе с журналистами Сергей Рачков констатировал, что за последние годы завод достиг серьезных результатов в производстве, обновлении линейки выпускаемой продукции, экспорте, поддержании рентабельности продаж и решении социальных вопросов. Работники интересуются общественно-политической жизнью, в частности, предстоящим референдумом по новой Конституции.-0-