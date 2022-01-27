Рачков: нужно быть внимательными и отзывчивыми к обращениям граждан

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нужно быть внимательными и отзывчивыми к обращениям граждан, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. 26 января он провел личный прием граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, их представителей и представителей юридических лиц, сообщили БЕЛТА в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Члены Президиума Совета Республики на системной основе проводят приемы граждан. Люди, приходящие на прием в Совет Республики, ранее неоднократно обращались со своими вопросами в государственные органы, но не были услышаны. Мы должны быть внимательными, отзывчивыми к нашим гражданам и при возможности помочь им найти правильный вариант решения их вопросов во взаимодействии с государственными органами", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор отметил, что граждане продолжают изучение изменений и дополнений Конституции и записываются на личный прием, несмотря на то, что общественная приемная по этой теме завершила свою работу. "Тем не менее мы принимаем предложения для дальнейшего использования в законотворческой работе Совета Республики", - добавил он.-0-