Рачков рассказал о насыщенной программе Форума регионов Беларуси и России

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. VIII Форум регионов Беларуси и России состоится 29 июня - 1 июля. Его основные мероприятия будут организованы в режиме видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Об этом БЕЛТА сообщил председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков.

"Мы активно готовимся к этому мероприятию, рассчитываем, что проведем его на высоком уровне. Работает организационный комитет под руководством вице-спикеров Совета Республики и Совета Федерации, подключены все министерства и ведомства, - рассказал Сергей Рачков. - В первый день, 29 июня, состоятся онлайн-заседания пяти секций и заседание Совета делового сотрудничества торгово-промышленных палат Беларуси и России. На заседаниях секций, которые будут организованы на площадке Совета Федерации в Москве и различных площадках в Минске (Президентская библиотека, Совет Республики, БИСИ), мы рассмотрим основную тему форума - "Научно-техническое сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации" в разных ракурсах - медицина, образование, правотворчество, международные отношения и молодежь. Заседание совета палат будет посвящено вопросам влияния пандемии на экономику Союзного государства".

30 июня в онлайн-формате пройдет восьмое заседание межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по межрегиональному сотрудничеству.

Члены комиссии с участием профильных министров рассмотрят вопросы расширения деловых и кооперационных связей между субъектами хозяйствования наших стран, а также обсудят согласованную политику в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов. Площадка встречи спикеров верхних палат парламентов Беларуси и России с региональными властями традиционно будет использована для упрочения прямых контактов, заключения соглашений, направленных на углубление региональных связей.

В ключевом мероприятии форума - пленарном заседании - планируется участие белорусских и российских парламентариев, представителей регионов Республики Беларусь и субъектов Российской Федерации, руководителей профильных министерств двух стран, крупных предприятий и организаций, представителей Постоянного комитета Союзного государства. С учетом предложений, выработанных в результате обсуждения на секциях, будет принят итоговый документ форума, в котором найдут отражение рекомендации органам государственной власти Беларуси и России, органам местного самоуправления обеих стран, интеграционным структурам.

"Мы проводим анализ реализации уже подписанных документов, а также итоговых документов форумов и можем сказать, что эффект ощутим. Взять хотя бы прошлогодний форум. На заседании секции, модератором которой был я, рассматривался актуальный вопрос - недопустимость героизации нацизма. И рекомендации нашей секции легли в основу тематического закона, который был недавно принят в Беларуси, - отметил сенатор. - На VIII Форуме регионов в рамках секции мы хотим проанализировать, как реализуются союзные программы и научно-технические проекты в рамках международных договоров. При этом акцент будет сделан на том, как результаты научно-исследовательских и научно-технических программ и проектов Союзного государства применяются в реальном секторе экономики. Поэтому мы пригласили выступить и обсудить эти вопросы ученых академий наук, руководителей крупных промышленных предприятий, представителей международных структур".

Особое внимание Сергей Рачков обратил на молодежную повестку дня предстоящего форума. "Традиционно молодежная политика обсуждалась на площадке форумов, но в этом году данная составляющая усилена. Уже год как создан Молодежный парламент при Национальном собрании. Планируется совместное заседание руководящих органов Палаты молодых законодателей при Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации и Молодежного совета (парламента) при Национальном собрании Беларуси. Эти структуры подпишут соглашение о сотрудничестве, выработают план совместных мероприятий. Таким образом взаимодействие молодежи наших стран приобретет системный характер", - подчеркнул он.

Сенатор добавил, у форумов регионов уже солидный багаж из подписанных соглашений и контрактов, установленных связей регионов, предприятий, простых людей. "Они по праву стали знаковыми мероприятиями для наших стран и народов, в первую очередь благодаря участию и вниманию глав государств. В этом году мы ждем рекорд по сумме подписанных коммерческих контрактов - $900 млн. Самые крупные - у "Могилевхимволокна", "Белнефтехима" и Гродненского мясокомбината. Для сравнения - на II Форуме регионов в 2015 году такая сумма составила $100 млн, - рассказал он. - В ходе проведения VIII Форума регионов также планируется подписание более 40 соглашений о сотрудничестве. Основной упор - на экономику, при этом вопросы гуманитарного, культурного сотрудничества тоже включены в правовое поле этих документов".

По словам Сергея Рачкова, каждый форум становится площадкой для обсуждения наиболее актуальных вопросов двустороннего сотрудничества. "И нынешний посвящен одному из приоритетов союзного строительства: формированию и функционированию научно-технологического пространства Союзного государства. Цифровизация всех сфер открывает абсолютно новые возможности для жизнедеятельности, но в то же время несет серьезные вызовы и угрозы. Различные аспекты современной цифровой повестки мы планируем обсудить с нашими российскими партнерами", - заключил он.-0-