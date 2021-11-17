Рачков: в решении ситуации с беженцами инициатива должна исходить от тех, кто ее создал

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В решении ситуации с беженцами на границе инициатива должна исходить от тех, кто создал эту ситуацию. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Сергей Рачков, сообщает БЕЛТА.

"Все-таки инициатива должна исходить от тех, кто создал эту ситуацию", - сказал Сергей Рачков.

Сенатор подчеркнул, что Беларусь готова разговаривать. "Глава государства всегда занимает очень конструктивную позицию. И он уже озвучивал несколько таких идей, каким образом можно разрешить эту ситуацию. На мой взгляд, Европейскому союзу необходимо взаимодействовать с официальными белорусскими властями", - добавил он.-0-