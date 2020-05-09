Рад встречать 75-й День Победы в мирной стране и видеть улыбки родных - ветеран

9 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Рад встречать 75-й День Победы в мирной стране и видеть улыбки родных, поделился с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Владимир Альшевский.

9 Мая для ветерана праздник глубоко личный, со своими переживаниями и историей. "Очень рад встречать 75-й День Победы в мирной стране, под мирным небом, видеть улыбки родных", - сказал Владимир Иосифович.

Владимир Иосифович Альшевский родился в апреле 1919 года в д.Семеновка Кормянского района. С 23 июня 1941 года по 9 мая 1945 года его жизнь, как и многих советских ребят, была связана с войной. Через полгода службы в армии его направили учиться на механика в Иркутскую авиационно-техническую школу. Затем недолго проходил курс летчиков в авиашколе в Омске, отсюда курсантов передислоцировали в пехотные войска в Калачинск.

Позже в составе 13-го отдельного лыжного батальона сражался на Брянщине. Вместе с бойцами освобождали деревни и села от захватчиков, разбивали немецкие гарнизоны, полицаев. С 1943-го до весны 1946-го был механиком авиации в 16-м отдельном авиаразведывательном полку.

За годы войны он прошел дорогами России, Беларуси, Польши, Германии. Победу встретил под Берлином. Подарком судьбы в сердце Германии стала неожиданная встреча с братом Валентином, которого не видел много лет. Здесь же был еще один судьбоносный момент. В парке на танцплощадке Владимир познакомился с будущей супругой Анастасией. Девушка служила в метеорологическом полку, который подготавливал сводку погоды для авиаторов. В немецкой столице и поженились 9 мая.

Демобилизовался в августе 1946-го. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За взятие Берлина", "За Освобождение Варшавы" и др.

В мирное время работал на Московском авиационном заводе, рядом были жена с дочерью. Но в мыслях все время возвращался на малую родину. Спустя год уехал в родные места. Отстроил дом, налаживал новую жизнь. Работал в сельском хозяйстве, торговле, строительстве. Вместе с супругой вырастили четверых детей, радовался появлению внуков и правнуков.

Сегодня Почетный гражданин Кормянского района окружен заботой и вниманием родных и близких людей. Накануне ветерана поздравили власти, передали юбилейную медаль, пожелали долгих лет здравия. Солидный возраст - его богатство. Бодрый дух подкупает, молодежь с удовольствием навещает ветерана. Активисты от БРСМ не забывают о нем. "Всегда приятно видеть Владимира Иосифовича. Радует, что вокруг него такая теплая атмосфера, такая крепкая семья", - рассказали в районной организации союза.-0-