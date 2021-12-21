Радио МИР получило премию "Лидер потребительского рынка"

Национальный филиал Межгосударственной телерадиокомпании МИР в Республике Беларусь оказался в числе самых успешных компаний, удостоенных в этом году премии "Лидер потребительского рынка – 2021".

За эффективный менеджмент, деловые достижения и предпринимательскую инициативу дипломом "Лидер управления" награждена директор представительства Шпилевская Ольга Александровна. Гран-при в номинации "СМИ для потребителей" за достоверность и креативность, профессионализм и клиентоориентированный подход получило Радио МИР.

Главный редактор студии Радио МИР Алексей Адашкин отметил, что такая высокая оценка в рамках авторитетной премии безусловно радует и вдохновляет. "Для нас 2021 год выдался очень активным. Мы широко использовали возможности нашей мультимедиа эфирной студии, проводили в ней и радиоконцерты, и интересные интервью, и очень щедрые розыгрыши подарков. Дважды в этом году наши ведущие в прямом эфире звонили слушателям и говорили: "Это Радио МИР, вы выиграли квартиру в Минске!". Эмоции аудитории в такие моменты дорогого стоят! В следующем году мы продолжим дарить слушателям отличную музыку и создавать приятную атмосферу везде, где транслируется Радио МИР. А вещаем мы в FM-диапазоне в 12 белорусских городах и в интернете – везде, где есть Cеть", – подчеркнул Алексей Адашкин.

Белорусский эфир наполнен станциями, поэтому привлечь и удержать слушателя – задача не простая. Решить ее Радио МИР помогают положительный имидж компании, креативные маркетинговые решения и точное попадание в запрос потребителя.

Напомним, что церемония вручения Республиканской премии "ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА – 2021" состоялась 15 декабря в столичном "Президент-Отеле". В этом году премия вручена в седьмой раз.

Престижную награду получили 43 белорусских предприятия, работающих на потребительском рынке нашей страны. Лауреаты премии определяются экспертным советом, состоящим из ведущих представителей бизнес-сообществ, органов государственной власти, масс-медиа и науки.

Впервые премия была вручена в 2015 году. За это время ее лауреатами стали более 150 белорусских предприятий. Многие обладатели премии были удостоены ее не один раз, что свидетельствует о стабильно высоком качестве их товаров и услуг.

Ежегодная Республиканская премия "ЛИДЕР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА" учреждена группой компаний "МЕДИА ПАРТНЕР", работающей в Республике Беларусь более 15 лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

Информационный партнер премии – Белорусское телеграфное агентство БЕЛТА.