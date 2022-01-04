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04 января 2022, 16:20

Радоман: союз мужчины и женщины придуман Богом и не должен быть чужд нашему народу

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Фото из архива
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4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте Конституции закрепили понятие брака как союза женщины и мужчины, потому что все, что создал Бог, не должно быть чуждо нашему народу. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился председатель правления агрокомбината "Снов", член Конституционной комиссии Николай Радоман.

"По просьбе религиозных деятелей закрепили в проекте изменений и дополнений в Конституцию момент, что брак - это союз мужчины и женщины. Не считаю, что это способно ущемить некоторую часть белорусов. Однополые браки - извращение человеческого образа жизни. Все, что создал Бог, не должно быть чуждо нашему народу. Мы должны этого придерживаться. Молодежь в совете поддержала эту статью", - сказал Николай Радоман.

Председатель правления агрокомбината "Снов" обратил внимание: в ст.32 отражено много новых моментов, касающихся семьи, детей, отношения к ним государства. В статье сказано, что женщина и мужчина по достижении брачного возраста могут на добровольной основе вступать в брак и создавать семью, а также имеют равные права в ней. Родители или лица, которые их заменяют, могут и обязаны воспитывать детей, заботиться об их здоровье, развитии и обучении, готовить к общественно полезному труду, прививать культуру и уважение к законам, историческим и национальным традициям Беларуси. Ребенок не должен подвергаться жестокому обращению или унижению, привлекаться к работам, которые могут нанести вред его физическому, умственному или нравственному развитию. А дети со своей стороны обязаны заботиться о родителях. В свою очередь государство оказывает поддержку семьям с детьми, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.-0-

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