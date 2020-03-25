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25 марта 2020, 08:57

"Рафаэль" и "Гоген": совершенство завершенности! В комплексе "Маяк Минска" – последние свободные квартиры!

В ближайшую субботу, 28 марта, для 157 семей, которые приобрели квартиры в доме "Рафаэль" в столичном комплексе "Маяк Минска", состоится большой праздник – их пригласят на вручение ключей и предварительную приемку готовых квартир!

Журналистский штамп – желание написать про долгожданный праздник! Но это как раз тот случай, когда радость пришла гораздо раньше ожидаемого срока. Ведь дом "Рафаэль" застройщик обещал ввести в эксплуатацию в конце августа, а сдал здание 31 января! Опережение графика – более чем на полгода! Можно не сомневаться, как высоко оценили усилия застройщика те, кто успел приобрести квартиру в этом доме.

А кто не успел? У того есть последний шанс стать жителем комплекса "Маяк Минска"! В доме "Рафаэль" на данный момент 21 свободная квартира, в доме "Гоген" – 36.

Дома сданы, и это – принципиальнейший момент для тех, кто хотел бы приобрести здесь квартиру. И не только потому, что не придется затягивать новоселье, но и по финансовым причинам. Но об этом расскажем чуть позже, а пока – про сами здания!

Дома "Гоген" и "Рафаэль" – два брата-близнеца высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Дома "Гоген" и "Рафаэль"
Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы
Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры – свободной планировки. В доме "Рафаэль" – свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме "Гоген" – от 47 до 77 "квадратов". На выбор покупателей – "евродвушки" и "трешки", а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна
Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом
Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS
Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка – до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"
Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки
Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки

И вся эта роскошь – в совершенстве антуража практически завершенного комплекса "Маяк Минска"!

Этот престижный комплекс – первый в Минске, который возводился по принципу "город в городе", подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска" построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс "Маяк Минска"
Комплекс "Маяк Минска"

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall
Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо
Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Здесь же расположен мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска
Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center. И великолепная "проходимость", как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ Dana Mall – это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр Dana Center
Бизнес-центр Dana Center

Дома "Рафаэль" и "Гоген" – чудесные бриллианты в диадеме всего комплекса, и ограниченное количество свободных квартир многих склонят успеть приобрести здесь жилье. Главное – не затягивать! Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки.

Все консультации возможны и дистанционно – по телефону. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

Самые выгодные условия продаж – это отличный партнерский кредит, лизинг и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты – компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!

И правильнее всего делать свой выбор именно сейчас! В кризис – время покупать, на пике – продавать.

Какие же финансовые инструменты предлагает застройщик?

Длительная, в комплексе "Маяк Минска" – до 5 лет, рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Первый взнос – от 30% стоимости квартиры.

Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна "быстрая" кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Очень заманчивый инструмент – лизинг от компании "АСБ Лизинг" на готовое жилье. Дома "Гоген" и "Рафаэль" относятся к готовому жилью, а потому покупатели квартир смогут прибегнуть к этой очень привлекательной возможности. Первый взнос составляет от 20 до 40%, при этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – ставка рефинансирования плюс три процентных пункта, сегодня это 11,75%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексе "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Гоген" и "Рафаэль" – восхищение объединяет!

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