"Рафаэль" и "Гоген": совершенство завершенности! В комплексе "Маяк Минска" – последние свободные квартиры!

В ближайшую субботу, 28 марта, для 157 семей, которые приобрели квартиры в доме "Рафаэль" в столичном комплексе "Маяк Минска", состоится большой праздник – их пригласят на вручение ключей и предварительную приемку готовых квартир!

Журналистский штамп – желание написать про долгожданный праздник! Но это как раз тот случай, когда радость пришла гораздо раньше ожидаемого срока. Ведь дом "Рафаэль" застройщик обещал ввести в эксплуатацию в конце августа, а сдал здание 31 января! Опережение графика – более чем на полгода! Можно не сомневаться, как высоко оценили усилия застройщика те, кто успел приобрести квартиру в этом доме.

А кто не успел? У того есть последний шанс стать жителем комплекса "Маяк Минска"! В доме "Рафаэль" на данный момент 21 свободная квартира, в доме "Гоген" – 36.

Дома сданы, и это – принципиальнейший момент для тех, кто хотел бы приобрести здесь квартиру. И не только потому, что не придется затягивать новоселье, но и по финансовым причинам. Но об этом расскажем чуть позже, а пока – про сами здания!

Дома "Гоген" и "Рафаэль" – два брата-близнеца высотой 25 этажей, которые объединены в единый ансамбль 4-х этажным изогнутым стилобатом. Здесь, в основании-подкове будут располагаться кафе и рестораны, магазины и модные салоны, а также оздоровительный комплекс с тренажерным залом, бассейном и СПА-процедурами. Спустившись из квартиры вниз, можно в один миг оказаться в центре всех городских удовольствий!

Дома "Гоген" и "Рафаэль"

Здания расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы – вид из окон просто потрясающий!

Дома расположены на берегу одного из каналов Слепянской водной системы

Все квартиры – свободной планировки. В доме "Рафаэль" – свободны квартиры от 50 до 84 квадратных метров, в доме "Гоген" – от 47 до 77 "квадратов". На выбор покупателей – "евродвушки" и "трешки", а также четырехкомнатные евроквартиры, в которых гостиная функционально объединена с кухней.

Квартиры очень светлые – полностью застекленные лоджии расположены на всех жилых этажах. Французские окна от пола до потолка – со специальной тонировкой стекол, детскими замками безопасности и специальным небьющимся остеклением в нижней части.

Во всех квартирах полностью застекленные лоджии и французские окна

Дизайнерское лобби – светлое и просторное, с высокими потолками и местом для консьержа. Санитарная комната с пеленальным столиком позволит мамам не прерывать прогулки с малышами и не подниматься в квартиры из-за каждой мелочи. Здесь же – специальный поддон для мытья лап домашних питомцев. Конечно же, в каждом из домов лобби посвящено творчеству того художника, именем которого названо здание!

Оформление дизайнерского лобби посвящено творчеству того художника, именем которого назван дом

Все подъезды будут оснащены современной домофонной системой.

В каждом доме - по три скоростных бесшумных лифта компании OTIS.

Скоростные бесшумные лифты компании OTIS

Особый плюс - для семей с маленькими детьми! Во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль" завершается строительство детского сада! Больше не нужно будет просыпаться заранее и тормошить сонного ребенка – до дверей группы дойти можно за три минуты!

Детский сад будет практически во дворе домов "Гоген" и "Рафаэль"

Удобно и автомобилистам – для машин предусмотрены открытые парковочные места по периметру квартала, можно использовать также просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки.

Автомобилисты могут использовать просторную парковку через дорогу – у Национальной библиотеки

И вся эта роскошь – в совершенстве антуража практически завершенного комплекса "Маяк Минска"!

Этот престижный комплекс – первый в Минске, который возводился по принципу "город в городе", подразумевающему наличие всей необходимой инфраструктуры буквально в шаговой доступности.

Комплекс "Маяк Минска" построен рядом с Национальной библиотекой и по соседству с обширной лесопарковой зоной – его жителям гарантированы чистый воздух и приятные прогулки по тихим аллеям вдоль каналов.

Комплекс "Маяк Минска"

В комплексе проведено масштабное озеленение, высажено более 250 взрослых деревьев разного вида, выращенных в питомнике.

Отлично развито транспортное сообщение. Комплекс построен у станции метро "Восток", здесь же – многочисленные маршруты наземного транспорта.

Здесь есть все необходимое для жизни! Детские сады и школа, магазины и бутики, салоны красоты и офисы туристических компаний, фитнес-центры и тренажерные залы – предусмотрена вся инфраструктура, в которой заинтересованы современные горожане.

Важная точка притяжения – самый крупный торгово-развлекательный центр в Беларуси Dana Mall.

Торгово-развлекательный центр Dana Mall

Еще одно место активной городской жизни, которое уже не раз становилось местом проведения детских и районных праздников, городских ярмарок и фестивалей – красивейшая пешеходная улица города бульвар Пикассо.

Красивейшая пешеходная улица города – бульвар Пикассо

Здесь же расположен мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска и любимое место прогулок жителей комплекса, да и многих минчан.

Мультимедийный фонтан "Дана Танец" – новая городская достопримечательность Минска

Комплекс "Маяк Минска" очень удобен для ведения бизнеса. Здесь много помещений коммерческого назначения – для магазинов и объектов сферы услуг, салонов красоты и кафе, а также возведен бизнес-центр Dana Center. И великолепная "проходимость", как обозначают наличие потенциальных клиентов владельцы бизнеса. Один только ТРЦ Dana Mall – это около 2 млн посетителей ежемесячно!

Бизнес-центр Dana Center

Дома "Рафаэль" и "Гоген" – чудесные бриллианты в диадеме всего комплекса, и ограниченное количество свободных квартир многих склонят успеть приобрести здесь жилье. Главное – не затягивать! Ведь финансовые инструменты, которые предлагает застройщик, помогут осуществить мечту многим белорусским семьям со стабильным доходом!

К каждому клиенту у застройщика – индивидуальный подход. Менеджеры отдела продаж помогут выбрать площадь и планировку квартиры, а также способ и условия финансирования вашей покупки.

Все консультации возможны и дистанционно – по телефону. Вы вместе с менеджером сделаете свой выбор, и квартира будет за вами забронирована.

Самые выгодные условия продаж – это отличный партнерский кредит, лизинг и длительная рассрочка без процентов и переплат! Застройщик убежден, что любому из нас выгоднее платить за собственное жилье, чем ежемесячно отдавать схожие суммы за арендное. Для этого и предлагаются особые финансовые инструменты – компания предлагает стать собственниками жилья каждой семье!

И правильнее всего делать свой выбор именно сейчас! В кризис – время покупать, на пике – продавать.

Какие же финансовые инструменты предлагает застройщик?

Длительная, в комплексе "Маяк Минска" – до 5 лет, рассрочка от застройщика – это невероятно выгодный финансовый инструмент покупки! Без процентов, без переплат, без увеличения цены за квадратный метр. Справка о доходах и поручители не нужны, только паспорт для оформления договора! Первый взнос – от 30% стоимости квартиры.

Привлекательна и партнерская программ кредитования "Ипотека с нами" от Беларусбанка — это финансирование до 90% стоимости жилья сроком до 20 лет. Процентная ставка по кредиту составит 4,74% в первый год, 9,75% – на второй и третий год. Затем – 14,19% на остальные годы.

Интересна "быстрая" кредитная программа от Приорбанка – рассчитанная на 5 лет, она предполагает участие покупателя в размере от 10% от стоимости квартиры. При этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – 14,18%.

Очень заманчивый инструмент – лизинг от компании "АСБ Лизинг" на готовое жилье. Дома "Гоген" и "Рафаэль" относятся к готовому жилью, а потому покупатели квартир смогут прибегнуть к этой очень привлекательной возможности. Первый взнос составляет от 20 до 40%, при этом в первый год ставка составит 5,99%, в последующие – ставка рефинансирования плюс три процентных пункта, сегодня это 11,75%.

Для тех, кто готов заплатить за свое жилье сразу – собственными средствами либо с привлечением кредитов банков предусмотрены скидки.

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать на сайте bir.by и в отделах продаж застройщика. Офис по продаже квартир в комплексе "Маяк Минска" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток". Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

"Гоген" и "Рафаэль" – восхищение объединяет!

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