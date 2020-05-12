"Райффайзен-Лизинг" профинансировал закупку 5 тыс. тестов из Китая на определение антител к COVID-19

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-австрийская компания "Райффайзен-Лизинг" профинансировала за свой счет закупку 5 тыс. тестовых систем из Китая на определение антител к COVID-19. Их будут использовать для диагностики пациентов с коронавирусом в Минске и других городах, сообщили БЕЛТА в Минздраве.

Тестовые системы предназначены для Республиканского центра организации медицинского реагирования. Планируется, что специалисты центра распределят их между больницами. В первую очередь их будут использовать при определении коронавируса среди поступающих пациентов.

Речь идет о высокоточных тестах на антитела к COVID-19. Как пояснили в "Райффайзен-Лизинг", такие тесты проводят для быстрой диагностики пациентов, заразившихся или уже переболевших коронавирусом. "Это поможет белорусским медикам в их непростой борьбе с пандемией. Как часть группы Raiffeisen, мы берем во внимание опыт Австрии, которая благодаря широкому тестированию смогла одной из первых в Европе преодолеть пик эпидемии. Многое для этого делается и в Беларуси, и мы посчитали важным внести свой вклад", - добавили в компании.

Как сообщалось, по данным на 12 мая в Беларуси выздоровели и выписаны 6 974 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрировано 24 873 человека с положительным тестом на коронавирус. В стране работают 38 лабораторий, проведено 284 445 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 142 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.-0-