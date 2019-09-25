Рапота: обсуждается идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Минском

25 сентября, Ростов-на-Дону /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Союзном государстве обсуждается идея создания высокоскоростной железнодорожной магистрали между Санкт-Петербургом и Минском с дальнейшим ее выходом в Европу. Об этом сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота по итогам состоявшейся сегодня в Ростове-на-Дону встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым, ответственным секретарем Парламентского собрания Союза Беларуси и России Сергеем Стрельченко и руководителями белорусских СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

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