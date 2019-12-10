Рапота: решение вопроса об отмене роуминга уперлось в бизнес-интересы операторов

10 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Препятствием в решении вопроса об отмене роуминга между Беларусью и Россией стали бизнес-интересы операторов сотовой связи двух стран. Об этом заявил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота сегодня в Москве на научно-практической конференции, посвященной 20-летию подписания Договора о создании Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы пока продвинулись в общем понимании, что это надо делать (отменять роуминг. - Прим. БЕЛТА), - сказал Григорий Рапота. - Когда эту идею выдвинули парламентарии, то первое восприятие было больше негативным, чем позитивным. Поскольку это трудно, невозможно, не нужно и так далее. Сейчас уже понимание того, что это возможно, это необходимо, есть. Министерства связи в этом между собой работают достаточно плотно. Сейчас вопрос уперся в интересы операторов связи, что, в общем-то, вполне естественно. Конечно же, бизнес-интересы должны быть учтены. Сейчас попробуют гармонизировать бизнес-интересы и интересы граждан. Как удастся это сделать нашим министерствам - посмотрим. Я думаю, что мы должны оптимистично смотреть на ситуацию".

Научно-практическая конференция "Союзное государство: достижения, проблемы, перспективы" собрала около 500 участников из Беларуси и России, которые представляют все ветви власти, бизнес, академическое и культурное сообщество, ведущие СМИ. Помимо пленарного заседания, проходят шесть тематических секций, посвященных вопросам сближения законодательств, формирования единого экономического пространства, модернизации транспортной инфраструктуры, социальной политики в Союзном государстве, сотрудничества в сфере безопасности и борьбы с терроризмом.-0-